محافظ أسوان يوجه بالإسراع فى رفع القمامة لإزالة آثار وتداعيات السيول

وشدد المحافظ فى بيان اليوم، على سرعة إنهاء ترميم ورصف مسافة 400 متر من طريق الشلال - السد العالى شرق، والذى تعرض لانهيار جزئى بسبب السيول، حيث تم إنهاء تنفيذ الجسر الترابى والتربة الزلطية.
وكلف محافظ أسوان مجموعة العمل، التى تضم مسؤولى الأجهزة التنفيذية، بمتابعة الجهود المبذولة بمختلف المناطق والطرق والشوارع والمحاور؛ لتلافى أى ملاحظات، مع سرعة العمل لتنفيذ تعليمات المحافظ والذى أمر بالعمل على تحويل حى السلام، الذى يقع فى نطاقه العمارات السكنية المخصصة لإقامة وتسكين الأسر المتضررة من تداعيات السيول، إلى منطقة جاذبة للتنمية المستدامة ومجتمع عمرانى متكامل الخدمات والمرافق.
وقال المحافظ، إنه سيتم تفعيل مجمع الخدمات ليضم مخبز للعيش البلدى ومنافذ لبيع السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية داخل 8 محلات تجارية، مع حضانة للأطفال ومعرض للكتاب، ومكتب بريد، ومسجد ووحدة صحية، بالإضافة إلى استكمال وتجهيز باقى الوحدات السكنية لاستقبال أى أعداد من الأسر المتضررة.
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