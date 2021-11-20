عالمة آثار ألمانية: مصر تنفذ مشروعات كبرى للحفاظ على ثرواتها التاريخية

جدة - نرمين السيد - وقالت عالمة الآثار والأكاديمية الألمانية، فى تصريحات إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال مشاركتها فى فعاليات أيام التراث السكندرى، إن مصر بالفعل افتتحت وتعمل على مشروعات عملاقة للحفاظ على التراث والآثار العظيمة التى تمتلكها، والتى تظل إرثا للأجيال المقبلة.

ووصفت عالمة الآثار الحضارة المصرية بالعظيمة، مؤكدة أن الحضارة المصرية طورت العالم منذ قديم الزمان وتبعها العالم، مشيرة إلى أن مصر تمتلك حضارة وآثار فريدة ومتنوعة تتواجد فى كل مكان فى البلاد.

وتابعت: "لقد زرت الفيوم والمنيا والأقصر وإدفو والإسكندرية، وأبهرنى ما وجدته من فى كل المواقع من آثار وتاريخ متنوع وفريد بما يؤكد ثراء وعظمة الحضارة المصرية"، داعية العالم إلى زيارة مصر والتمتع بآثارها التى تجسد حضارة عالمية فريدة.

كما أكدت أن افتتاح المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية بأنه سيكون حدثا هاما للغاية، لافتة إلى أن المتحف يضم آثارا فريدة ويمثل دعوة لكافة السياح لزيارة الإسكندرية.

كما كشفت أنها تقوم حاليا بإعداد كتاب حول "عامود السوارى" سينشر خلال العام المقبل 2022 وقد بدأت العمل عليه منذ مطلع العام الحالى، وهو يمثل توثيقا لما يضمه هذا الموقع الأثرى الهام.

وتحدثت الأثرية والأكاديمية الألمانية عن أعمال البعثة الأثرية الألمانية "أرنست فون زيجلنين" من 1898 إلى 1902 فى الإسكندرية والتى نتج عنها مجموعة من الصور النادرة لمدينة الإسكندرية فى ذلك الوقت.

وأشارت إلى أن معهد جوته بالإسكندرية يحتضن هذا المعرض الذى يضم مجموعة من الصور تعود إلى ذلك الوقت، والتى تمثل توثيقا دقيقا لمدينة الإسكندرية فى مطلع القرن الماضى.

يشار إلى أن الأثرية والأكاديمية الألمانية "انجرى د لاوبه" متخصصة فى الآثار اليونانية وتركز عملها على مدينة الإسكندرية وآثارها وتدرس مواد متخصصة فى الجامعات الألمانية.