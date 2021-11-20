شكرى يصل إلى البحرين للمشاركة فى حوار المنامة

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يشارك الوزير شكرى متحدثا رئيسيا فى جلسة "تعددية الأطراف والأمن الإقليمى فى إطار متحول" حيث سيلقى كلمة تتناول الأطر متعددة الأطراف وتطورها وما قامت به من دور فى التعاطى مع التحديات التى شهدتها البيئة الإقليمية والدولية خلال العقود الماضية، وأهمية تطوير وتحديث أطر العمل الدولى والإقليمى متعددة الأطراف لمواكبة طبيعة وحجم التحديات الآنية والمستقبلية.

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