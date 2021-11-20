مصر تدين اقتحام الحوثيين مجمعا كان يستخدم سابقا سفارة لأمريكا بصنعاء

جدة - نرمين السيد - أدانت مصر، اقتحام ميليشيا الحوثى، للمجمع الذى كان يُستخدم سابقًا كسفارة للولايات المتحدة الأمريكية فى صنعاء، واحتجازها لعدد من الموظفين المحليين بالسفارة، باعتبار ذلك انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على حُرمة البعثات الدبلوماسية.





وشددت مصر، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، على ضرورة احترام قواعد القانون الدولى واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مطالبةً بالإفراج الفورى والآمن عن المُحتجزين، والانسحاب الفورى من مقر مجمع السفارة الأمريكية.

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