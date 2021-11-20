صور- إعلان الفرق الفائزة في مبادرة «هى تقود» بحضور وزراء ونواب

جدة - نرمين السيد - تطلق مؤسسـة "شـباب القــادة" اليوم السبت، من قاعة مسرح وزارة التربية والتعليم، المسابقة النهائية لبرنامج "هى تقود" للسنة الثانية على التوالى، بمقر وزارة التربية والتعليم.





يأتى ذلك بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والنائبة سها السعيد عضوة مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب والمدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة.

ويتم اليوم إعلان التحكيم النهائى للمشروعات الفائزة فى المسابقة وتكريم الفرق الفائزة وتوزيع الجوائز التى تصل قيمتها هذا العام إلى 100 ألف جنيه.

وبرنامج "هى تقود"، يعد الأول من نوعه فى مصر، حيث يدعم طالبات التعليم الفنى من خلال تطوير مهاراتهم وأفكارهم وتحويلهم إلى مصادر دخل ثابتة عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهم الشخصية والعملية، وتكوين حلقة وصل بين الطالبات والقطاعين الخاص والحكومى، والإعلام، لتبنى ودعم وتسليط الضوء على مشروعاتهم.

والعام الماضى شاركت 50 طالبة فى المسابقة، وتحولت أفكار الفرق إلى مشروعات على أرض الواقع وشاركت فى معارض وفعاليات مختلفة، وهذا العام وبعد أن لقى البرنامج نجاحا كبيرا أكمل البرنامج دورته الثانية مع زيادة ضعف عدد المشاركات من أربع مدارس فنية فى القاهرة والإسماعيلية.

حيث توسع برنامج "هى تقود" فى بحثه عن رائدات أعمال المستقبل وتواجد بمدرسة فى محافظة الإسماعيلية، وتم اختيار 100 طالبة من أصل 500 متقدمة من مدارس فنية مختلفة، بمجمل 27 مشروع من أصل 150 مشروع متقدم، تنقسم إلى 3 مجالات هى: مجال الأعمال اليدوية والفنية - مجال الأزياء والموضة - مجال الابتكارات.