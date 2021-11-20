البيئة تنظم ورشة للعاملين بمنظومة إدارة المخلفات فى الغربية

جدة - نرمين السيد - نفذت وزارة البيئة، من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات ورشة عمل للعاملين بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة الغربية، حول ملامح قانون إدارة وتنظيم المخلفات الجديد، وما تضمنه من تطوير لجميع جوانب المنظومة على المستويين المؤسسى والفنى.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تحرص على تقديم الدعم الفنى والتوعية لجميع الفاعلين والشركاء بمنظومة إدارة المخلفات، لتوضيح المهام والمسئوليات والحقوق لجميع الأطراف، بما يساعد على إدارة المنظومة بفاعلية ونجاح وتحقيق استدامتها. وتناولت ورشة العمل مهام وحدات إدارة المخلفات بالجهات الإدارية المختصة والتى تتضمن قانون المخلفات انشائها، وأهم الجوانب المالية بمنظومة المخلفات، والموارد المالية اللازمة للبدء فى تفعيل المنظومة وسبل سد الفجوة التمويلية. وأسفرت ورشة العمل عن الاتفاق على وضع خطة عاجلة لتطوير منظومة المخلفات بمحافظة الغربية، وتدريب الكوادر البشرية الفاعلة فى المنظومة، وتقديم الدعم الفنى للمحافظة لطرح كراسات الشروط والمواصفات لجمع المخلفات ونظافة الشوارع، وكذلك كراسة المعالجة والتخلص الآمن، ودخول القطاع الخاص كفاعل أساسى فى تنفيذ المنظومة. يأتى ذلك ضمن دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمتابعة ورقابة جميع جوانب الإدارة المتكاملة للمخلفات، تبعا لقانون 202 لسنة 2020 بتنظيم إدارة المخلفات، وتقديم الدعم الفنى اللازم لجميع الشركاء والفاعلين فى منظومة المخلفات الجديدة .

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