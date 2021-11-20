أفريكسيم بنك يتعاون مع الأهلي المصري

شهد المعرض الأفريقي للتجارة البينية( IATF2021) المقام في مدينة ديربان في جنوب إفريقيا، فاعليات توقيع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، والبنك الأهلي المصري، على بروتوكول تعاون، للمشاركة في تحضير المشروعات المصرية وتمويلها، لفتح باب الأسواق الافريقية أمام الشركات المصرية.

دوت الخليج يرصد تعاون أفريكسيم بنك والبنك الاهلي

أفريكسيم بنك والبنك الاهلي

وقرر أفريكسيم بنك اعتماد تسهيلات بقيمة 10 ملايين دولار لمدة عام واحد لبنك فيديليتي ، كتمويل التجارة والمعاملات التجارية الأفريقية ذات القيمة المضافة والواردات المؤهلة، في المجالات الأهم كالتصنيع والزراعة والطاقة والطاقة المتجددة.

ووقع أفريكسيم بنك مذكرة تفاهم مع شركة Bestaf) Exploration and Production Ltd ، النيجيرية، بمليار دولار كاستثمارت لقطاع الغاز. وودشن أفريكسيم بنك ، والبنك الوطني للتنمية الاقتصادية السنغالي، اتفاقاً للتمويل خطوط ائتمانية للتخصيم في جميع أنحاء إفريقيا.

وينظم أفريكسيم بنك المعرض بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي (AU) وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، ويعقد في مركز مؤتمرات ديربان الدولي، كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا من 15 إلى 21 نوفمبر 2021.

وحدد المؤتمر الخاص بالمعرض يوم لكل دولة ضمن الـ4 دول المشاركة وقامت جنوب إفريقيا بالعرض خلال اليوم الأول كدولة المضيفة،وكانت مصر في اليوم الثاني، وكوت ديفوار في اليوم الثالث، ونيجيريا في اليوم الرابع.

يشارك بالمعرض 1100 عارض لسلعهم وخدماتهم، في حين توفر التبادلات بين الشركات وبين الشركات والحكومات الكثير من الاتفاقيات والشراكات في مجال الأعمال والتجارة والتمويل وغيرها.

ونجح البنك الأهلي مؤخراً ، في تطبيق خططه من أجل جذب التمويلات الدولية، لصالح المشروعات طويلة الأجل، في جذب تمويلات خارجية بقيمة نحو مليار دولار. وجاءت هذه التمويلات الخارجية من خلال توقيع عقد تمويلي مع 14 مؤسسة دولية وإقليمية. وقد ساعد نجاح البنك في تطبيق السياسات النقدية والمالية، في ظل البرنامج الإصلاحي الاقتصادي المصري ، في تشجيع مؤسسات التمويل الدولية، التي اعتمدت على تحقيق الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية، وعلى المركز القوي للبنك الأهلي المصري ويساهم البنك الأهلي المصري ، كبنك وطني في مبادرات وطنية، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية المستدامة والتنمية الشاملة بمصر