/662184/المدير-الفني-لتشيلسي-يعلن-تشكيل-فريقه-لمواجهة-ليستر-سيتي

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليستر سيتي عصر اليوم السبت في إطار الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: شالبواه، روديجير، سيلفا

خط الوسط: جيمس، كانتي، جورجينيو، شيلول

خط الهجوم: ماونت، هافيرتز، أودوي

أنتهت مباراة نادي تشيلسي أمام بيرنلي على ملعب ستامفورد بريدج بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن مباريات الأسبوع الحاد عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم للبلوز كاي هافرتز في الدقيقة 33، ثم تعادل الفريق الضيف عن طريق فيدرا بالدقيقة 79، لينتهي اللقاء بنتيجة مخيبة لعشاق ومحبي تشيلسي بفقدان نقطتين في ظل الصراع الشرس على لقب البريميرليج، مع مانشستر سيتي وليفربول.

تشيلسي يتعثر أمام بيرنلي في سباق الدوري الإنجليزي

وبهذا النتيجة أرتفع رصيد تشيلسي للنقطة رقم 26 متصدرا جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، بينما أرتفع رصيد بيرنلي للنقطة الثامنة في المركزالثامن عشر ويقع في المنطقة الخطرة للهبوط للدرجة الأدنى.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: كريستينسن، تياجو سيلفا، روديجر، رييس جاميس.

خط الوسط: كانتي، جورجينهو، بن تشايلويل، باركلي، هافيرتز

كما اشاد بن تشيلويل مدافع تشيلسي عن الموسم الرائع الذي يقدمه الفرعون المصري محمد صلاح، مع ليفربول في مختلف البطولات.

ورد تشيلويل على سؤاله حول أحقية قائد منتخب مصر في التتويج بالكرة الذهبية قائلا: "محمد صلاح يحظى بموسم رائع، إنه لاعب عظيم".

تصريحات تشيلويل

وأضاف في مؤتمر صحفي "صلاح قدم أداءً مدهشا الشهر الماضي، لقد سجل بعض الأهداف الرائعة ولكن هناك بعض اللاعبين الرائعين في صفوف تشيلسي".

وأردف "عندما تنظر إلى جورجينيو الذي فاز بكل شيء تقريبا في العام الماضي، وهناك أيضا نجولو كانتي، والكثير من اللاعبين المميزين في تشيلسي".

وترشح 5 لاعبين من تشيلسي، بطل أوروبا، للفوز بالجائزة هم جورجينيو ونجولو كانتي وسيزار أزبيليكويتا وروميلو لوكاكو وميسون ماونت.