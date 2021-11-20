«بتهمة التنمر»..انقضاء دعوى حسن شاكوش ضد ريهام سعيد بالتصالح

/662186/بتهمة-التنمرانقضاء-دعوى-حسن-شاكوش-ضد-ريهام-سعيد-بالتصالح

شهدت محكمة جنح قسم الجيزة، اليوم السبت، بانقضاء دعوى السب والقذف المقامة من مطرب المهرجانات حسن شاكوش ضد الإعلامية ريهام سعيد بالتصالح.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انقضاء دعوى حسن شاكوش ضد ريهام سعيد بالتصالح

السب والقذف والتنمر

والجدير بالذكر أن شعبان سعيد المحامى ودفاع الإعلامية أكد صحة وسلامة موقف موكلته القانونى، وثقته فى براءتها، وخلو الدعوى من ثمة شيئ يمثل دليل إدانة ضدها، وكان حسن شاكوش أقام دعوى اتهم فيها "ريهام سعيد"، بالسب والقذف والتنمر، وطالب معاقبتها طبقا لنص المواد 303-306-309 مكرر ب، من قانون العقوبات.

وفي سياق آخر قضت محكمة جنح النزهة أمن الدولة طوارئ، بسجن المحامي أحمد عبده ماهر 5 سنوات وذلك لتهمته في تحقير الأديان وإثارة الفتنة الطائفية.

جدير بالذكر أن أحد المحامين قد تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد أحمد عبده ماهر لازدراء الدين الإسلامي.

حبس المحامي أحمد عبده ماهر 5 سنوات

وقام البلاغ بذكر أن المبلغ ضده اعتاد الظهور في القنوات، فليس من الغريب عليه ابتداع مختلف الطرق للحرب على الإسلام وتشكيك المسلمين في دينهم ويعقد مؤتمرا لتغيير ثوابت الدين ويطالب الأزهر بالاعتذار عن الفتوحات الإسلامية بل ارتكب العديد من التطاولات على الدين الاسلامي الحنيف، فقال: لا يوجد عذاب قبر.. وليس في الإسلام فتوحات بل احتلال لسبي النساء وليس لنشر الإسلام، فالإسلام لم ينتشر في الفتوحات، موضحًا أن الشعب المصري أغلبهم منكرو سنة وشكك في شهر رمضان الكريم وزعمه أن ما سيتم صيامه بعد أيام ليس هو "شهر رمضان"، ودون المبلغ ضده في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر" ما نصه: "ما ستصومونه بعد أيام ليس هو شهر رمضان الذي افترض الله صيامه.

لكنه شهرا توافقيا توافق عليه الفقهاء وخالفوا به النبي الذي أنزلت عليه آية النسيئ، ولم يقم بإلغاء شهر النسيئ".