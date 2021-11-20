غدا..رياضة الشيوخ تستكمل دراسة فرص الاستثمار الرياضي ونائب التنسيقية يتقدم باقتراح برغبة لانشاء ابليكشن خاص بالوزارة  

/662189/غدارياضة-الشيوخ-تستكمل-دراسة-فرص-الاستثمار-الرياضي-ونائب-التنسيقية-يتقدم-باقتراح-برغبة-لانشاء-ابليكشن-خاص-بالوزارة

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ اعمالها غدا الأحد، لمناقشة عدد من الاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، مع عودة الجلسات العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقب زيارته الرسمية الى روسيا الاتحادية بدعوة من رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي ويضم الوفد البرلمانى المصرى الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، المستشار محمود عتمان امين عام المجلس والنائبة نهى احمد زكى امين سر لجنه الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع رياضة الشيوخ غدا

لجنة الرياضة بالشيوخ

و تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب احمد ابو هشيمة اجتماعا غدا الاحد لاستكمال دراسة فرص وتحديات الاستثمار فى القطاع الرياضي كما تناقش اللجنة فى اجتماعات علي مدار الاسبوع الجاري لمناقشات عدد من الملفات الهامة والاقتراحات برغبة المقدمة من النواب الاعضاء .

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة امين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،بشان انشاء ابليكشن خاص بوزارة الشباب والرياضة وبه تعريفات الرياضة وقوانينها وربط مراكز الشباب رقميا والتفاعل المباشر مع المواطنين بحضور ممثلي الحكومة .

وتستمر لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب احمد ابو هشيمة فى عقد اجتماعاتها لمناقشة نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الشباب والرياضة وحقوق الانسان بالمجلس والمتعلق بكبار السن وقانون الرياضة الحالي وكذلك مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان امام بشان حصر الاراضى الفضاء بمحافظة الاسماعيلية وتخصيصها لوزرة الشباب وتحويلها الى مراكز شباب بواقع اربع اجتماعات تعقدهم اللجنة .