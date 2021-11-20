/662191/نقل-نادر-أبو-الليف-للمستشفى-بعد-تعرضه-لأزمة-قلبية-حادة

تعرض المطرب نادر أبو الليف لأزمة قلبية حادة مساء أمس الجمعة، نقل على إثرها مستشفى دار الفؤاد وأجرت له الفحوصات والتحاليل اللازمة، ولم يكشف حتى الأن عن سبب تعرضه لتلك الأزمة.

دوت الخليج يرصد تدهور الحالة الصحية لنادر أبو الليف

وكان كشف المطرب نادر أبو الليف مؤخرا، عن سبب ابتعاده عن الساحة الغنائية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن شركات الإنتاج لا تعطي المطربين حقوقهم المادية ولا تقدرهم، مشيرا إلى أنه طرح ألبوم له على العديد من شركات الإنتاج التي رفضت دفع أي أموال، مضيفا: "عايزين يخدوه ببلاش".

نادر أبو الليف يشيد بقرار منع الغناء بالفلاشة

في سياق أخر، أشاد الفنان أبو الليف بقرار منع الغناء بالفلاشة التي أصدرته نقابة الموسيقين مؤخرا، تزامنا مع أزمة مطربي المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحرواي، فقال: “الحمد لله إنهم وقفوا المهازل اللي كانت بتحصل، شركات الإنتاج والقتوات بتمص دم المطربين وتستغلهم، مما دفعني لطرح أغانيّ على يوتيوب”.

نبذة عن نادر أبو الليف

نادر أنور جابر الشهير بـ «نادر أبو الليف» أو «أبو الليف»؛ هو مغني مصري، ولد في 1968 م، بالإسكندرية. تخرج من معهد الكونسرفتوار، الذي درس الموسيقى فيه، حيث كان عازفا لآلة الكمان. ذاع صيته بعد صدور أول ألبوم له المعرف بـ «كينج كونج»، والذي يضم 10 أغنيات متنوعة، تناقش العديد من قضايا المجتمع والشباب، بطريقة تميل إلى السخرية.

كانت بدايته الفنية في فترة التسعينات، حيث حاول دخول عالم الغناء، ولكنه لم يتمكن من ذلك نظرا لظروفه المادية السيئة، والتي حالت دون تمكنه من إنتاج ألبوم على حسابه الخاص، مما دعاه إلى طرق العديد من الأبواب؛ لكن دون جدوى، فقرر السفر إلى ليبيا باحثا عن فرصة عمل، توفر له السيولة المالية؛ فعمل هناك في مجالات عديدة، منها الزراعة والطباعة.