/662193/نسمة-محجوب-مطربي-المهرجانات-مش-بيفرق-معاهم-نقد-ولديهم-إحساس-مميز

أشادت المطربة المتألقة نسمة محجوب، بأغاني المهرجانات ومطربيها، في إشارة منها أن تستعد لتقديم عمل شعبي خلال الفترة المقبلة لكنها تنتظر لحنا وكلاما جيد، جاء ذلك تزامنا مع الجدل المثار حول منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء، الذي أتى على لسان نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر.

دوت الخليج يرصد رأي المطربة نسمة محجوب على مطربي المهرجانات

وقالت نسمة محجوب خلال برنامج “واحد من الناس”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثني: “أغاني الراب والمهرجانات مختلفة وتتميز بالحركة دائما والجرأة، ولا يفرق مع مؤديها نقد ولديهم احساس بالنجاح، كما أنني لا أرفض فكرة تقديم أغنية شعبية ولكنني انتظر كلاما ولحنا جيد ومستعدة لخوض التجربة ولكن من المهم أن تكون جيدة وإضافة لي ولهذا اللون الغنائي لان لديه الملايين من عشاقه”.

واتي ذلك تزامنا مع قرار القاة التي أعلنت 19 اسما لمطربي المهرجان الشعبية تم منعهم من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة، وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة»..

بسمة وهبة تهاجم هاني شاكر بسبب منع غناء مطربي المهرجانات

وكانت الإعلامية بسمة وهبة أيضا من مؤيدي أغاني المهرجانات، اذ شنت هجوما حادا على الفنان هاني شاكر بعد قراره بوقف مؤدي هذا اللون من الأغاني، فقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «حضرتك عارف إن فيه بعض أغاني الراب أخطر ألف مرة من أغاني المهرجانات توقعت من نقيب الموسيقيين المصري أن يستشهد بمطربي فرق الموسيقي العربية لا أن يحدثنا عن قيمة فن الراب لأن أبن حضرتك وزوجه حضرتك بيحبوه».

وتابعت: «حضرتك نقيب الموسيقيين في دولة أسمها مصر يعني تاريخ الغناء فيها أكبر وأعظم وأهم من إن نقيب الموسيقيين فيها يمنع غناء ويسمح بنوع تاني عشان اسرتك بتحبه أين العدل يا معالي النقيب».