/662196/تشافي-هيرنانديز-يعلن-قائمة-برشلونة-لخوض-مباراة-إسبانيول

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريف برشلونة، قائمة البارسا لخوض مباراة إسبانيول بالديربي الكتالوني فى الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الكروى الجاري 2021-22.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت قائمة تشافي الأولى عودة الرباعي المُصاب جيرارد بيكيه، نيكو جونزاليس، إريك جارسيا، وسيرجي روبيرتو، بعد تلقيهم التصريح الطبي، مع استمرار غياب سيرجينيو ديست، أنسو فاتي، وبيدري.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني كتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.

الدفاع: جيرارد بيكيه، رونالد أروخو، كليموه لينجليه، جوردي البا، أوسكار مينجيزا، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي، صامويل أومتيتي.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ريكي بويج، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، نيكو جونزاليس، جافي.

الهجوم: ممفيس ديباي، يوسف ديمير، فيليب كوتينيو، لوك دي يونج، إلياس أخوماش ، عبد الصمد الزلزولي.

تصريحات تشافي هيرنانديز

وقال تشافي في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية: "متحمس للغاية، المشروع لدينا طويل الأمد، نسعى للقيام بأشياء عظيمة".

وأضاف: "برشلونة طلب التعاقد معي مرتين قبل ذلك، لكن لم يكن الوقت قد حان، وكنت أعتقد أن الوقت مبكر جدًا".

وأشار: "سأترك حياتي الخارجية وأركز على برشلونة، سأتحمل كل شيء من أجل نجاح هذا النادي، وسأطلب الكثير من اللاعبين للعمل معي ومساعدتي".

وشدد: "تير شتيجن وبيكيه وألبا وبوسكيتس وسيرجيو روبيرتو، جميعهم لعبوا معي من قبل، وأعرف أين يجب أن أضغط عليهم ونقاط الضعف التي قد تكون لديهم، وكيف سأساعدهم ويساعدونني".

واختتم: "من الضروري وضع النظام، لا أريد استخدام كلمات الانضباط فأنا لا أحبها، لكني أريد إيجادها في الملعب وأن نتبع جميعًا نفس المسار".

والجدير بالذكر أن عودة داني ألفيش لبرشولة في سنه الكبير هذا يعود لطلب من المدير الفني الجديد تشافي هيرنانديز، ليواصل تشافي مخططه لتقوية دفاعات الفريق في الفترة القادمة.

وانضم ألفيش المرة الأولى لبرشلونة في عام 2008 بقيمة 23.5 مليون يورو، وهي الصفقة الدفاعية الأغلي في التاريخ في هذا الوقت، قادم من إشبيلية.

ورحل ألفيش من برشلونة ليوفينتوس الإيطالي في عام 2016 لمدة موسم واحد، ليتوجه بعدها لباريس سان جيرمان، لمدة موسمين، حتي موسمين، وبعدها يتوجه لساو باولو من موسم 2019 حتى موسم 2021، ويعود مرة أخرى للديار الكتلونية.