/662197/رياضة-النواب-تستجيب-لتوصيات-مرثا-محروس-بشأن-غلق-نادي-المياه-في-منطقة-الزيتون-لأكثر-من-١٠-سنوات

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن غلق نادي المياه في منطقة الزيتون لأكثر من ١٠ سنوات دون سبب واضح، مما تسبب في أزمة لأهالي الحي و شبابها واعتبار الأمر إهدار للمال بسبب الخسارة الكبيرة وراء إغلاقه.

دوت الخليج يرصد تفايل مناقشة طلب الاحاطة الخاص بشأن غلق نادي المياه في منطقة الزيتون

نادي المياة بالزيتون

واستجابت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لتوصيات النائبة مرثا محروس وهي كالتالي :

١-تحديد خطة زمنية لاعادة الفتح والتطوير ترسل للجنة والنائبة ٢-تقوم شركة مياه القاهرة بتقديم أوراقها لوزارة الشباب والرياضة لاعادة إشهار النادي استعدادأ لفتحه من جديد. ٣-تقوم شركة مياه القاهرة بإصدار بيان بعدم وجود مجلس إدارة للنادي حاليا منعا لاي استغلال باسم التطوير.

هذا ووافق مجلس النواب،نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ورفع الجلسة ليعاود الإنعقاد فى 27 من نوفمبر الجاري.

الفلسفة والهدف من مشروع القانون

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.