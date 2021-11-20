«مجتش بالساهل»..عمر كمال بين الماضي والحاضر بعد منحه سيارة «بنتلي»

/662199/مجتش-بالساهلعمر-كمال-بين-الماضي-والحاضر-بعد-منحه-سيارة-بنتلي

تصدر مطرب المهرجانات عمر كمال، مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، بعدما قامت إحدى الأسر بالمملكة العربية السعودية، بمنحه درع وسيارة «بنتلي» هدية.

دوت الخليج يرصد تعليق عمر كمال على إهدائه سيارة بنتلي

عمر كمال في مقارنة بين الماضي والحاضر

وحرص عمر كمال في أول تعليق له بعد تصدره التريند، على المقارنة بين ماضيه وحاضره، فنشر مجموعة صور له في وقت سابق من بينهم صورة عمله في إحدى محطات الوقود، واضعا تلك الصور بجانب صورته الفاخرة أمام سيارته الجديدة «بنتلي»، وعلق عليها عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “عمرها ما جت بالساهل ولا جت حظ، مفيش فرحة مدفعتش تمنها”.

مهن شغلها عمر كمال قبل الشهرة “عامل بنزينة ورجل أمن”

وكان قد صرح عمر كمال لأول مرة عن المهن التي شغلها قبل شهرته والتي دائمها ما تعرضه لإنتقادات لاذعة من قبل الجمهور مشيرا إلى أنه كان يعمل عامل امن بسيط أما مهنته التي كان يطمح بها هو أن يكون عامل في بنزينه فكان دائما ما يرتدي الزي الخاص بهم استعدادا لأي فرصة تأتيه، قال عمر كمال هذا في إطار حرصه الدائم على الرد على منتقديه وإبراز معاناته الذي عانى بها وصولا إلى الشهرة على عكس باقية الشباب الذين يستسهلون الجلوس بالمنزل.

عمر كمال يثير غضب الجمهور بسبب حديثه المستمر عن مهنته

الجدير بالذكر أن عمر كمال دائما كايثير غضب الجمهور بسبب حديثه عن المهن التي اتخذها مؤخرا اذ أنه في وقت سابق نشر صورة له من داخل البنزينة وعلق عليها قائلا: “الحمدلله على كل شيء كنت فين وبقيت فين”، ليعلق عليه أحد المتابعين قائلا: “امسح الصورة وكفايا تجريح في الناس فيه كتير لسة شغالين في الحجاات دي”.

مشادات بين عمر كمال ومتابعيه بسبب مهنته السابقة

وكان نشر عمر كمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، صورة له من أمام سيارة فاهرة، ليعلق عليها أحد المتابعين قائلا: “النظافة بانت عليك أهو بعد ما كانت هدومك كلها بنزين وشحم.. النظافة حلوة”، ليرد عليه كمال: “الزيت والشحم والبنزين اللي وصلوني لكدة”.

وشارك كمال رده على منتقدي مهنته السابقة، وعلق عليها فاخرا: “حب ماتعمل حتى تعمل ما تحب”.