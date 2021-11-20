محافظ كفر الشيخ يقرر تعليق الدراسة بالمدارس غدا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ، على هامش تفقده عملية تصريف مياه الأمطار، أن خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب، مشيرا إلى أن القرار يشمل الطلاب والمعلمين والعاملين، ويُستثنى من ذلك، أطقم العمل والنوبتجيات التى يحتاجها العمل، وِفق ما يحدده وكيل وزارة التربية والتعليم.
وأضاف المحافظ، أن ذلك القرار يأتى فى اطار الحرص على إتاحة الفرص للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها وحفاظاً على سلامة المواطنين.
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