الإثنين المقبل.. «الأعلى للإعلام» ينظم جلستين حواريتين حول حقوق الطفل

جدة - نرمين السيد - يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جلستين حواريتين يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين، ويتم خلالهما تنظيم مائدة مستديرة مع قيادات الإعلام والشركاء الحكوميين ذوى الصلة حول حقوق الطفل ودور وتأثير الإعلام.





وتستهدف التنسيق بين القيادات الإعلامية والأجهزة الرقابية ذات الاختصاص لتفعيل مدونة السلوك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بتناول قضايا الطفل والأسرة، والاستعانة بالدليل التوجيهى لحماية حقوق الطفل فى الإعلام، ليكون الإطار العام الموجه للسياسات الإعلامية والرقابية فى إطار تشاركى تتكامل فيه جميع الأدوار والاختصاصات نحو تطوير منظومة إعلامية ومناخ داعم للأسر المصرية يستهدف تمكين الأطفال والنشء.

وتنظيم مائدة مستديرة مع المؤسسات العاملة فى مجالات الإنتاج الدرامى والإعلان والشركاء من القطاع الخاص حول دور صناعة الإعلام فى تشكيل ثقافة ووعى مجتمعى يدعم الأسر المصرية ويلعب دورًا فى تمكين الأطفال والنشء، وأهمية أن يتوافق المنتج الإعلامى مع الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية نحو تطوير نهج لحماية حقوق الطفل ودعم بناء الإنسان.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفى كرم جبر، إطلاق مبادرة للطفل، والعمل عليها إعلاميًا، واقترح أن يكون اسم المبادرة بصفة مبدئية "صاحب السعادة الطفل".

وقال إنه سيتم العمل على حملة إعلامية كبيرة، تصل للمدارس بالتنسيق مع الجهات المسؤولة، ومن الممكن أن يتم إنتاج أعمال وبرامج سينمائية وإعلامية، وضرورة الاهتمام بالطفل وقضاياه لأنه بعد سنوات قد يرتدى هذا الطفل البدلة العسكرية للدفاع عن وطنه لذلك يجب زرع الوطنية وحب الوطن داخل كل الأطفال.

وفى هذا الإطار، يعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالشراكة مع مؤسسة اليونيسيف، على قضايا الطفل والتماس مع القانون وكيفية التناول الإعلامى لقضايا الطفل، بهدف العمل على تصحيح الرسالة والمضمون الإعلامى، وتمكين الإعلاميين وتعريفهم بمفاهيم حقوق الطفل الأساسية فى تناول قضايا الطفل وحقوقه وفقًا لتناولها فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وكذلك رفع الوعى المجتمعى للأطفال وأسرهم من خلال الإعلام لتجنب وقوع أبنائهم فى مخالفة القانون ودعم جهود الدولة فى حماية حقوق الأطفال.