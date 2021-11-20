الأوقاف: فرش 31 مسجدا جديدا ضمن مبادرة حياة كريمة الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وبذلك يصل إجمالى المساجد التى تم فرشها من خلال مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، 358 مسجدًا، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 93868 مترًا مربعًا من سجاد "المحراب" من إنتاج مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية. يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله -عز وجل- مبنى ومعنى.

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