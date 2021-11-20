مصر تدين اقتحام الحوثي لمجمع يتبع سفارة واشنطن لدى صنعاء

عبرت مصر عن إدانتها، اليوم السبت، لاقتحام الحوثي للمجمع الذي كان يُستخدم سابقًا كسفارة للولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء، واحتجازها لعدد من الموظفين المحليين بالسفارة، باعتبار ذلك انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على حُرمة البعثات الدبلوماسية.

وتشددُّ مصر على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مطالبةً بالإفراج الفوري والآمن عن المُحتجزين، والانسحاب الفوري من مقر مجمع السفارة الأمريكية.