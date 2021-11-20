القبض على 32 عاطلا بحوزتهم 2.5 كيلو هيروين وحشيش بالقليوبية

/662200/القبض-على-32-عاطلا-بحوزتهم-25-كيلو-هيروين-وحشيش-بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية آمن القليوبية، اليوم السبت، في إلقاء القبض على عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية، وذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سقوط 32 عاطلا بحوزتهم 2.5 كيلو هيروين وحشيش بالقليوبية والنيابة تحبسهم 4 أيام

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إشارة من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

32 عاطلا

مما أسفرت الحملة عن القبض على 32 عاطلا فى الخصوص والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وطوخ وبنها وكفر شكر، وبحوزتهم 780 جراما من الهيروين المخدر، و320 جراما من مخدر الحشيش، و490 جراما من مخدر البودر، و220 جراما من البانجو، و540 جرام من مخدر الشادو، و400 جرام استروكس، و792 قرص مخدرة.

المتهمين

وبمواجهة المتهمين أمام رجال المباحث، إعترفوا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وعلى الفور تم تحرير كافة المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

وفي سياق آخر أشارت التحقيقات تفاصيل صادمة في اتهام 6 أشخاص، باستدراج فتاة إلى أحد المنازل المهجورة واغتصابها في منطقة عين شمس، تحت تهديد السلاح والتعذيب.

التحقيقات

وأضافت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي في الواقعة يدعى م م، اشترك مع أصدقائه وخططوا لخطف الفتاة واغتصابها واحتجازها داخل عقار مهجور، وتم التعدي عليها جنسيًا حتى تعرضت للنزيف.

اغتصاب فتاة على يد 6 أشخاص بعين شمس

وأوضحت الضحية، إنها تعرفت على المتهم الأول عن طريق الإنترنت، مشيرة إلى أنه طلب منها عمل مساج بحكم عملها، ثم طلب منها المجيئ إلى منزله لإجراء جلسة برايفت.

عذبوها وتعدوا عليها جنسيًا

وأضافت الفتاة أنها عندما طلبت منه عمل جلسات خارج المنزل، وقفت تنتظره في مكان اتفقا عليه سويًا، لكنها اكتشفت وجوده رفقة عدد من أصدقائه والذين بلغ عددهم 5، حيث اختطفوها إلى مكان مهجور، وعذبوها وتعدوا عليها جنسيًا بعد سرقة أموالها وهاتفها.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عين شمس، إخطارا من أحد الأهالي، يفيد بعثوره على فتاة في العقد الثاني من العمر مقطعة الملابس، وفي حالة إعياء كامل، ومصابة بنزيف من الداخل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين صحة البلاغ.

وأكدت التحريات الأولية لرجال المباحث إلى صحة البلاغ، وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم امام رجال المباحث أقروا بارتكاب الواقعة، وجار الآن استكمال التحقيقات.