/662202/وفاة-المخرج-المسرحي-مسعد-الطنباري-والد-رامي-الطنباري

رحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية، المخرج الكبير مسعد الطنباري، والد الفنان الشاب رامي الطنباري، بعد صراع دام طويلا مع المرض.

دوت الخليج يرصد وفاة والد الفنان رامي الطنباري

وجاء نبأ وفاة مسعد الطنباري، على لسان زميله المخرج مازن الغرباوى، الذي كتب عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “البقاء لله في وفاة الفنان القدير مسعد الطنباري والد الصديق العزيز الفنان رامي الطمباري، وهاني الطمباري وخالص العزاء لهما جميعًا.. البقاء لله وربنا يصبركم”.

نبذة عن مسعد الطنباري

يعتبر مسعد الطمباري من أشهر مخرجي المسرح الكبير، واعتمد اسمه عام 1978، ومن ثم اتجه إلى لعراق ليعمل مشرفًا ثقافيًا للأنشطة بالجامعة المستنصرية، وتألق اسمه في عدد من المسرحيات المختلفة بالعراق منها النار والزيتون، ومغامرة رأس المملوك جابر، الملك هو الملك، مسرحية 1990، و تدرج الراحل مسعد الطنباري في الكثير من المناصب حتى وصل إلى الشهرة التي حاز بها، حيث ارتقى إلى منصب مدير فني في الإمارات، وقام بإخراج عدد من المسلسلات المختلفة منها حاير طاير، زمن الطيبين، المرسى والأرض، سوالف الدار، وغيرها الكثير.

أما عن نجله رامي، فهو ممثل مصري شارك فى العديد من الاعمال المسرحيه منها "مشعلوا الحرائق ، الضوء الأسود ، السفينه والوحشين ، ساحرات سالم " وعرض له مؤخراً " الحيتان " على خشبة مسرح الطليعه اخراج " هشام عطوه " كما كانت له مشاركه متميزه كنجم صاعد من خلال مسلسل " بابسلسل " باب الخلق " بطولة النجم " محمود عبد العزيز "

الموت يفجع أبناء النجوم

ومنذ أيام، رحل الفنان والمخرج محمود اللوزي، والد الفنانة المتألقة يسرا اللوزي، عن عمر يناهز 63 عاما، اذ أعلن الفنان فتحي عبد الوهاب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فكتب: وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي .. ربنا يرحمه ويغفر له".

وكتب محمد العدل ناعيا الفنان: "محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله كان ممثل جميل و كان حبيبي علي المستوي الشخصي الله يرحمة و البقية في حياتك يا يسرا".

ولد الفنان محمود اللوزي في 9 سبتمبر عام 1958، عمل في مجال التمثيل لفترة، ثم سافر إلى أمريكا، وإلى جوار التمثيل عمل بمجال الإخراج المسرحي، وتدريس الإخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، من أهم أفلامه: "ميكروفون"، و"الكنز"، و"إذاعة حب"، وفي الدراما قدم مسلسلات: "الخروج"، و"خاص جدا".