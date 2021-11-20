"سجن مشدد وغرامة  نص مليون جنية"..عقوبات رادعة بقانون حقوق المسنين المعروض على مجلس الشيوخ

/662203/سجن-مشدد-وغرامة- نص-مليون-جنيةعقوبات-رادعة-بقانون-حقوق-المسنين-المعروض-على-مجلس-الشيوخ

تضمن مشروع قانون حقوق المسنين المعروض على مجلس الشيوخ غدا الأحد، عقوبات رداعة بشأن مخالفة الأحكام الخاصة به حيث يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيامن الأفعال الخاصة بتزوير بطاقة المسن أو استعملها مع علمه بالتزوير أو كل موظف عام غير بقصد التزوير فى بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.

دوت الخليج يرصد تفاصيل قانون حقوق المسنين المعرض علي الشيوخ

قانون حقوق المسنين

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتن كل شخص مكلف برعاية شخص المسن وأهمل فى القيام بواجباته نحوه أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقرره للمسن.

قانون العقوبات

تضمن أيضا بأن تكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن. فإذا ترتب على أى مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات.

ويعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك برد كافة المزايا المالية والعينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص. ويزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة عمدية إذا وقعت على شخص مسن.