/662205/وليد-سليمان-مبروك-الفوز-لجمهور-الأهلى-العظيم

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فوز صعبًا على حساب نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب وليد سليمان عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”مبروك الفوز لجمهور الأهلى العظيم و القادم افضل بأذن الله”.

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون

حقق النادي الأهلي الفوز على المقاولون العرب بنتيجة هدف دون رد عن طريق حمدي فتحي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل لاعب النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه امام المقاولون العرب، في الدقيقة الـ 68 من عمر المباراة، بعد محاولات عدة من الفريقين على المرمى، من خلال كرة رأسية.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، لصالح القعة البيضاء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أكد عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك على نتيجة المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، في شباك الإسماعيلي، بعد هروب من مدافعي الدراويش وتسديدة ضعيفة على يسار الحارس.

وسجل لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو الهدف الأول للقلعة البيضاء، في شباك الإسماعيلي، في الدقيقة الثانية والثمانون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، بعد إستمرار أحداث المباراة بين الفريقين بشد وجذب.

ورفع الفوز رصيد الأبيض إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين ظل الدراويش في المركز السابع عشر بلا رصيد.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: "استحوذنا على المباراة كاملة ولم نستغل الفرص التي أتيحت على مدى شوطي اللقاء".

وأشار المدير الفني إلى أن اللاعبين الدوليين هم قوام الفريق، وشاركوا في لقاءين مع المنتخب الوطني وأنه دائمًا ما يبحث عن التشكيل الأفضل في كل مباراة، وأن الأهلي سوف يستعد بقوة لمباراة المحلة المقبلة.

وشدد موسيماني على أن حمدي فتحي يشارك في أكثر من مكان في الملعب، واليوم شارك كمدافع ثالث، وأن الفريق خسر لاعبًا مهمًّا ولكن هناك بدائل متوافرة وفقًا لظروف كل مباراة.

واختتم: " تدريب الفريق غداً الساعة ١١ عشان باقي المباريات".