عمر الشناوي يسرد موقف متعجرف لزوجة نقيب الموسيقيين: «قالتلي أنا مرات هاني شاكر..وبصتلي كأني حشرة»

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أشعل الفنان عمر الشناوي، حفيد الفنان القدير كمال الشناوي، النيران على زوجة الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، من خلال حكي موقف دار بينهما أدى إلى دخول الشناوي في حالة نفسية سيئة.

دوت الخليج يكشف موقف متعجرف لزوجة هاني شاكر مع الفنان عمر الشناوي

كتب عمر الشناوي، عبر موقع التواصل الإجتماعي، “فيسبوك”: “انا نفسي احكي عن موقف حصلي اثناء ذهابي للاوبرا لاستلام تكريم بالنيابة عن جدي الراحل كمال الشناوي ربنا يرحمه. وكان الحفل ده بيكرم فيه الزعيم عادل امام والفنانة الجميلة لبني عبد العزيز وبيقدم الحفل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين. وقتها كان عمري ٢١ سنة ولبست بدلتي الوحيدة ورحت وكنت مرعوب بكوني أول مره يبقي ليا صلة لوحدي بالوسط الفني وناسه بدون وجود جدي معي. فقعدت في المكان المخصص لجدي الله يرحمه ومنتظر التكريم يبدأ”.

زوجة هاني شاكر وتعاملها المتعجرف مع النجوم

وتابع الشناوي: “دخلت زوجه الفنان هاني شاكر مصطحبه معها ابنها وصديق له وكان المكان المخصص لهم بجانبي ولكن المشكله هنا ان كان مخصص لهم كرسيين فقط وهما ثلاثه اشخاص قامت السيده زوجه الفنان هاني شاكر نادهه الفتاه المسئولة عن تنظيم الجلوس في القاعة وقالتلها مين ده وقاعد هنا ليه، البنت وشوشتها في اعتقادي ان ده المكان المخصص لكمال الشناوي او ده حفيد كمال الشناوي او حاجه تانيه الله اعلم قامت قايله بصوت عالي يقوم احنا ثلاثه هنقعد جنب بعض هنا. البنت ردت قالتلها ده مكانه ومقدرش أقومه”.

واستكمل: “فضلت تردد "يقوم انا مرات هاني شاكر وهو البيحيي الحفله" وبتبصلي بصات اكني حشره قاعده وفضلت واقفه ومش ناويه تتنازل غير لما انا اقوم”.

عمر الشناوي عن زوجة هاني شاكر: تعبت نفسيتي

وأضاف: “البنت ردت عليها قالتلها انا عندي حل ان حضرتك تقعدي في الصف ده وابنك وصديقه يقعدوا في مكان تاني في الصف الخلفك مباشرا يعني مش بعيد ردت قالتلها "لا هو يقوم احنا هنقعد هنا". انا كنت محرج جدا الان اولا انا لوحدي ومحدش يعرف انا مين ولان الناس كلها بدات تتفرج عليا اكني قاعد في مكان مش مكاني لأن مفيش انسان هيقوم حد من مكان مخصص له بالجرأه والتعسف ده. في هذه اللحظه سمعت صوت لطيف جدا وكانت الفنانة لبني عبد العزيز قالتلي تعالي يا حبيبي اقعد جنبي الكرسي ده فاضي فقمت بسرعة لأن كنت عاوز الموقف ده ينتهي والناس تنشغل بحاجه تانيه قامت مطبطبة عليا وقالتلي متزعلش”.

واختتم: “الموقف ده اثر في نفسيتي جدا وحسيت اني مليش قيمه. وثانيا حصل في داخلي حاله لخبطة لأن وقتها حسيت بكره تجاه زوجه الفنان هاني شاكر وله هو شخصيا وفنه لأن كان اعتقادي أن الفن وأهله رقي واخلاق والحصل معايا ده كان أبعد ما يكون عن مخيلتي لأهل الفن”.