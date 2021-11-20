جهاز الإحصاء: 40.9 مليون عدد الأطفال أقل من 18 عاما فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى بيان اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الطفل الذى يحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام، أنه على مستوى العالم هناك تسعة ملايين طفل معرضون لخطر الاضطرار إلى العمل بحلول نهاية عام 2022 بسبب جائحة كورونا.

وقال إن هناك 112 مليون طفل بنسبة 70 % من عمالة الأطفال يعملون فى المجال الزراعى (الصيد والعمل فى الغابات ورعى الماشية وتربية الأحياء المائية)، 20 % بالقطاع الخدمى (31.4 مليون طفل)، 10% بالقطاع الصناعى بما فى ذلك التعدين (16.5 مليون طفل).

وحول أهم المؤشرات الإحصائية للأطفال فى مصر، وفقا لإحصاءات جهاز الإحصاء، فقد بلغ عدد الأطفال أقل من 18 سنة وفقا لتقديرات السكان العام الحالى، 40.9 مليون طفل (21.1 مليون ذكور بنسبة 51.6%، 19.8 مليون إناث بنسبة 48.4%) وذلك فى منتصف 2021.

وبلغت نسبة الأطفال فى الفئة العمرية (0 - 4 سنوات) 13.6%، بينما الأطفال فى الفئة العمرية (15-17 سنة) فقد بلغت نسبتهم 5.8% من إجمالى السكان.

وعن مؤشرات التعليم، بلغ التسرب من التعليم بالمرحلة الابتدائية 0.2% من إجمالى المقيدين (0.3% للذكور، 0.2% للإناث)، بينما بلغت 1.7 % فى المرحلة الإعدادية من إجمالى المقيدين بهذه المرحلة (1.4% ذكور، 2.1% للإناث).

وعن كثافة الفصول فى مراحل التعليم ما قبل الابتدائى والابتدائى والإعدادى (2020/2021)، بلغت الكثافة بالتعليم ما قبل الابتدائى 32 تلميذ لكل فصل بالتعليم العام مقابل 27 تلميذا للفصل بالتعليم الازهرى، بينما بلغت كثافة الفصل 52 تلميذا بمرحلة التعليم الابتدائى العام مقابل 24 تلميذا للفصل بالتعليم الأزهرى.

أما التعليم الإعدادى فبلغت كثافة الفصل 48 تلميذا للفصل بالتعليم العام، مقابل 19 تلميذا بالمعاهد الأزهرية، وحول الرعاية الاجتماعية للأطفال، بلغ بلغ عدد دور الحضانة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى 15313 وملتحق بها 908969 طفل عام 2020، وبلغ عدد حضانات الإيواء للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 55 دارا ملتحق بها 883 طفلا فى عام 2020، فى حين بلغ عدد دور الحضانة التابعة للقطاع العام والأعمال العام 20 دار عام 2020 ملتحق بها 867 طفلا وسعتها 2064 طفلا.

وأشار جهاز الإحصاء إلى جهود الدولة لحماية ورعاية حقوق الطفل، موضحا أن الدولة تولى اهتماما خاصاً بمرحلة الطفولة، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، كما تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

وقامت الدولة بالعديد من المشروعات والمبادرات بهذا الصدد ومنها، مشروع القضاء على عمالة الأطفال فى مصر بحلول 2025.

وفى مجال التعليم، أعدت الدولة الاستراتيجية القومية للتعليم (2014-2030)، وأن يكون التعليم متاحاً بجودة عالية للجميع دون تمييز، إضافة إلى إطلاق مبادرة تعليم الفتيات فى مصر (التعليم المجتمعى، والفرصة الثانية)، والتوسع فى التعليم الفنى وخاصة للإناث.

وبلغ إجمالى المخصصات المالية لتعليم الأطفال فى الموازنة العامة للدولة 93.5 مليار جنيه للعام المالى 2019/ 2020، كما أن 71% من موازنة التعليم موجهة للأطفال، منها 4,2 مليار جنيه مصرى لمرحلة رياض الأطفال، و62,8 مليار جنيه للمراحل الابتدائية، والإعدادية.

وعن المبادرات فى مجالات الصحة العامة والنفسية للطفل وإعانته اقتصاديا، هناك حملة فحص الأطفال والكشف عن أمراض سوء التغذية والتقزم ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض الوراثية تحت شعار "100 مليون صحة"، ومبادرة (نور حياة) التى أطلقها: الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار (نور حياة)، وهى تستهدف الكشف المبكر على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية من صندوق "تحيا مصر".

يذكر أن العالم يحتفى باليوم العالمى لحقوق الطفل يوم 20 نوفمبر من كل عام، والذى يوافق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل عام 1959.