سفير مصر فى أبيدجان: نتطلع لتسهيل نفاذ الأدوية المصرية إلى كوت ديفوار

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير المصرى، وفقا لبيان صحفى، خلال اللقاء على حرص مصر على تعزيز التعاون مع كوت ديفوار فى مجال الصحة، مستعرضاً فرص التعاون فى مجالى الطب وصناعة الدواء، خاصةً فى ضوء تميُز مستوى الكوادر الطبية المصرية.
كما أبرز تنوع المؤسسات العلاجية فى مصر والتى يمكنها تقاسم خبراتها مع المؤسسات العلاجية فى كوت ديفوار، مضيفا تطلع مصر إلى تسهيل نفاذ الأدوية المصرية إلى كوت ديفوار ومن خلالها إلى سوق الدواء فى غرب أفريقيا.
من جانبه، رحب الوزير الإيفوارى بتعزيز التعاون مع مصر فى المجال الصحى، مُعرباً عن خالص تقديره للدورات التدريبية التى تقدمها مصر والتى تُساهم فى بناء ودعم قدرات الكوادر الإيفوارية فى مختلف المجلات الطبية وتطلعه لمواصلة الاستفادة منها، وكذلك امتنانه للمساعدات الطبية التى قدمتها مصر لكوت ديفوار منذ بدايات جائحة فيروس كورونا.
كما أكد ترحيب كوت ديفوار بقيام الشركات المصرية بالاستثمار فى القطاع الطبى فيها، سواء من خلال المساهمة فى تشييد المستشفيات أو إنشاء مصانع لإنتاج الدواء.
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