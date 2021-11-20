وزير السياحة والآثار يتابع تنفيذ أعمال تطوير معابد الأقصر والكرنك

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اليوم، معابد الأقصر والكرنك للوقوف على الموقف التنفيذى لأعمال تطوير وتجهيز المنطقة الأثرية، ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بها.





وذلك خلال زيارته الحالية لمحافظة الأقصر للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية للفعالية الكبرى "الأقصر.. طريق الكباش" والمقرر إقامتها يوم 25 نوفمبر الجارى للترويج السياحى لمحافظة الأقصر وإظهار مقوماتها السياحية والأثرية. وخلال الزيارة حرص الوزير على تفقد مسارات الزيارة وأعمال الترميم التى تمت، وما تم إنجازه من أعمال ترميم وتطوير ونظام إضاءة جديد يتماشى مع النسق الحضارى لهذه المواقع، لإبراز المنطقة الأثرية ورونقها. يذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد وصل إلى الأقصر مساء أمس فى إطار زياراته المكثفة، للوقوف على اللمسات النهائية لفعالية الأقصر وقد قام بجولة بالسوق السياحى والتقى بعدد من أصحاب البازارات والعاملين بها والاستماع لآرائهم ومشاكلهم والعمل على حلها.

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