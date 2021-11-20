خلال أسبوع.. هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها

جدة - نرمين السيد -

واستهلت "رعاية نيوز" باستعراض تفقد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، يرافقهما الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أعمال الإنشاء والتطوير بالمجمع الطبى بالسويس بمنظومة التأمين الصحى الشامل أكبر صرح طبى بمحافظة السويس وإقليم القناة كله، وعلى هامش الزيارة التفقدية.

وأعلن الدكتور أحمد السبكى تسجيل 75% من المواطنين المستهدف تسجيلهم ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة السويس، والتشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالمحافظة أوائل 2022.

وأشارت "رعاية نيوز" إلى تصريحات الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن تقديم نصف مليون خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد بجودة عالمية، والمتابعة المستمرة لموقف إنشاء مجمع الشفاء الطبى ببورسعيد، بتكلفة نصف مليار جنيه، والذى من المقرر أن يربط مستشفيى التضامن والمبرة ببورسعيد.

وتابعت النشرة الدورية، بتقديم الدكتور أحمد السبكى، التهنئة لمتدربى زمالة طب الأسرة ببورسعيد لنجاحهم بنسبة 100%، إضافة إلى الإعلان عن اعتماد 33 مركز طب أسرة كمراكز تدريب للزمالة المصرية بمحافظات التأمين الصحى الشامل الثلاث، الصحى الشامل، وإعلان الهيئة عن فتح باب التقدم للحصول على جوائزها السنوية للتميز لعام 2021، وتُكرم المتميزين خلال "الملتقى السنوى الثانى للهيئة" المزمع إقامته نهاية نوفمبر الجارى.

واستكملت النشرة، بعرض تفاصيل زيارة وفد من البنك الدولى لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والإشارة العالمية بمستوى جودة الخدمة الطبية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إضافة إلى استعراض مشاركة الهيئة فى الاحتفال باليوم العالمى لمرضى السكرى وإطلاق مبادرة "سكرك موترك فى إيدك تسيطر" بالأقصر، للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة وعلى رأسها مرض السكرى والتى شهدت إقبال متزايد للكشف ضمن فعاليات الحملة سواء من المصريين أو الأجانب، ومن مختلف الفئات العمرية، فضلًا عن بتسجيل كل فعاليات الهيئة بمحافظتى بورسعيد، الأقصر خلال شهر نوفمبر على الموقع الرسمى العالمى للاتحاد الدولى لمرض السكرى.

وتابعت رعاية نيوز، بافتتاح وحدة الصبغات المناعية بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد، لتشخيص دلالات الأورام على الأنسجة السرطانية، وانطلاق ورشة عمل تطوير منظومة الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية فى محافظة بورسعيد، وفعاليات البرنامج التدريبى على تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إضافة إلى استمرار صرف الأجهزة التعويضية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، وذلك فى إطار حرص الهيئة على توفير الخدمات والاحتياجات الطبية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة.

وأشارت النشرة الدورية إلى انطلاق فعاليات تدريب الإنعاش القلبى الرئوى الأساسى BLS / Basic Life Support لجميع العاملين من الفرق الطبية والفرق المساعدة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، للتدريب على الأساليب المتطورة لإنقاذ حياة المصابين والحفاظ على سلامة القلب.

وتابعت هيئة الرعاية الصحية عرض إنجازاتها بالإعلان عن نجاح 3 وحدات طب أسرة بمحافظة بورسعيد فى الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وبذلك يصل عدد الوحدات المعتمدة بالمحافظة إلى 13 منشأة طبية، ونجاح 4 منشآت صحية أخرى بمحافظة الإسماعيلية فى الوصول للتسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمدة عام، وأشارت إلى تقديم 100ألف خدمة طبية وعلاجية وجراحات متقدمة بمستشفى الحياة بورفؤاد، والتى تضم أكبر مركزًا لزراعة القوقعة وأول وحدة للسمعيات والتخاطب على مستوى إقليم القناة، نجاح مستشفى حورس التخصصى بأرمنت بمحافظة الأقصر إجراء 18 جراحة ميكروسكوبية خلال يومين فقط

واختتمت رعاية نيوز، بالإعلان عن استمرار حملة "انزل واطمن" للفحص الطبى الشامل السنوى المجانى لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد حتى 15 ديسمبر المقبل، وتقديم التهنئة للأول على مستوى الجمهورية ببرنامج زمالة طب الأسرة، وهو من القوى البشرية بـ"مركز طب أسرة الجوهرة" التابع لهيئة الرعاية الصحية فرع ببورسعيد.

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