وزير النقل: تشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض فى الربع الثانى من 2022

جدة - نرمين السيد - استمع المهندس كامل الوزير، إلى شرح من اللواء بحرى عبدالقادر درويش رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، عن تقدم الأعمال بالمحطة، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية للبنية التحتية 88%، والبدء فى أعمال المرافق والمبانى منذ الأول من نوفمبر الحالى، كما تم التعاقد على معظم معدات المحطة، وعددها 140 معدة أنواع مختلفة خلال الأشهر الماضية، وستبدأ فى الوصول خلال شهرى مارس وإبريل القادمين.

كما اطلع الوزير، على مخطط مراحل التشغيل وأعمال جسم الرصيف وأعمال إنشاء المبانى الإدارية والخدمية، ووجه باستمرار التنسيق مع المشغل العالمى للمحطةCMA خلال جميع مراحل تنفيذ المحطة والعمل على مدار الساعة والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء المشروع، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يبدأ التشغيل التجارى خلال الربع الثانى من عام 2022.

وترأس وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بحضور رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، واللواء صلاح الدين حلمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وقيادات وزارتى النقل وقطاع الأعمال وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

بدأت أعمال الجمعية العامة العادية، بعرض تقرير مجلس الإدارة للشركة عن العام المنقضى واعتمدت الجمعية عقد الشراكة الموقع مع الشركة الفرنسية CMA خلال معرض النقل الذكى 2021 TransMEA فى الإسبوع الأول من نوفمبر والذى بموجبه سيتم إنشاء شركة إدارة وتشغيل لمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بنسبة 68% لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ونسبة 32% لشركة CMA CGM، كما تم عرض تقارير مراجعى الحسابات والتصديق على القوائم المالية للشركة، وأبدى أعضاء الجمعية العامة تقديرهم لمجهودات مجلس الوزراء طوال العام السابق.

كما تم استعراض المشروعات المستقبلية للشركة فى ميناء سفاجا وميناء الدخيلة ونتائج الدراسات المبدئية لها، وبعد ذلك تم عقد الجمعية العامة غير العادية التى ناقشت عدد من الموضوعات الهامة مثل الموافقة على تعديل بعض أحكام النظام الأساسى للشركة، وقدم رئيس الشركة الشكر والتقدير للمهندس كامل الوزير، على دعمه المستمر للشركة وتذليل جميع الصعاب فى سبيل تقدم سير الأعمال، وكذلك الشكر لرؤساء الجهات المساهمة فى المشروع على الالتزام نحو تمويل المشروع، وأثنى على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة، على مجهوداتهم طوال العام المنقضى التى ستثمر عن تجهيز وإعداد محطة تحيا مصر للعمل منتصف العام القادم.

وفى ختام الاجتماع أكد وزير النقل، أن إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، يأتى فى إطار تنفيذ الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحرى لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر المركز العالمى للتجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن الشراكة مع CMA CGM العالمية تأتى فى إطار حرص وزارة النقل على إشراك القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة فى إدارة وتشغيل المحطات التى يتم إنشائها بالموانئ المصرية، وأن هذه الشراكة تعتبر إضافة لميناء الإسكندرية، وتساهم فى رفع كفاءة الميناء، وزيادة أحجام التداول فيه، وتحقيق اهتمام الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات فى المجال البحرى ونقل الخبرات والدراية بكيفية العمل من الشركاء العالميين إلى العامل المصرى.

وأضاف أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، محطة جديدة تم تصميمها كمحطة متعددة الأغراض ومتعددة الاستخدامات من الدرجة الأولى، تبلغ مساحتها 545.000 متر مربع، بأطول أرصفة 2500 متر، وأعماق تصل إلى 17.5 متر، بطاقة تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة و2 مليون طن بضائع عامة و100 ألف وحدة من بضائع الدحرجة سنويًا.