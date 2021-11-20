قائمة المنتخب لكأس العرب.. استبعاد طارق حامد وأبو جبل وضم أسامة فيصل

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، قائمة اللاعبين النهائية المشاركين فى بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.
وجاءت قائمة المنتخب كالتالى:
حراسة المرمي: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمود جاد.
الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح و محمود الونش و أيمن أشرف و أحمد ياسين و محمد عبد المنعم و مروان داود.
الوسط : حمدي فتحي و عمرو السولية و مهند لاشين و إمام عاشور و عمر كمال عبد الواحد مصطفي فتحي و أحمد رفعت و محمد مجدي أفشة و حسين فيصل.
الهجوم : محمد شريف و أحمد سيد زيزو و مروان حمدي و أسامه فيصل.
جاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات تخللها مشاهدة جميع مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز التي اختتمت اليوم، وشملت القائمة 23 لاعبا روعي فيها استثمار ظروف الاختيار في تفعيل سياسة تقديم وجوه وأجيال جديدة استعدادا للارتباطات المستقبلية واسهاما في اتساع قاعدة المنتخب، وجاءت على النحو التالي:
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