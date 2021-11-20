/662212/بعد-استقرارها-اليوم توقعات-بانخفاض-أسعار-الحديد

وسط توقعات ببداية اتجاه أسعار حديد التسليح إلى الانخفاض، بعد قرار الحكومة إلغاء رسوم الحماية على الحديد المستورد من الخارج، حققت أسعار حديد التسليح في كمصر ، اليوم، استقراراً يميل إلى الهبوط.

دوت الخليج يرصد تطورات اسعار الحديد

اسعار الحديد

أسعر الحديد في مصر اليوم السبت

حديد عز أرض المصنع حقق سعر 15600 جنيه للطن. وبشاي 15400 جنيه للط. العتال 15500 جنيه للطن. حديد المصريين 15300 جنيها والكومي 15500 جني الجيوشي 15000 جنيه والعشري 15200 جنيه المعادي 15100 جنيه.

سعر الحديد للمستورد

وتعليقاً على قرار إلغاء رسوم الحماية على الحديد اللمستورد، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجارحي للحديد والصلب، ورئيس قطاع المبيعات أشرف الجارحي، إن قرار إلغاء رسوم الحماية على واردات البليت والحديد جاء متأخرا للغاية. وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجارحي للحديد والصلب، أشرف الجارحي:” إن هذا القرار سيحقق العدالة في الإنتاج وكذلك في التكلفة خاصة لدى مصانع الدرفلة الصغيرة التي توقف العديد منها عن الإنتاج في الفترة الماضية.

هناك أكثر من 15 مصنعا من مصانع الدرفلة التي لا تستخدم البليت توقفت عن الإنتاج، والمصانع الكبرى لم تكن لديها القدرة على إنتاج البليت أو توفيره في السوق وترتب على ذلك خلل كبير في السوق، بحسب ما قاله الجارحي.

سيساهم القرار أيضا في تجاوز جانب كبير من آثار الموجة التضخمية التي تشهدها صناعة الحديد في مصر حاليا، وفقا لأشرف الجارحي. وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، يوم الأحد، قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.

يبدأ العمل بهذين القرارين إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية، وفقا لبيان صحفي من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.

قالت الوزيرة إن هذين القرارين جاءا نتيجة للإرتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة.

أشارت الوزيرة كذلك لارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.