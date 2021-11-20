تفاصيل تراجع أسعار الذهب والبترول محلياً وعالمياً

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دوت الخليج يرصد تفاصيل تراجع اسعار الذهب والبترول

تراجع اسعار الذهب

واستقرت اسعار الذهب امس بالأسواق العالمية عند عند مستوى 1847 دولارًا للأوقية، لينخفض إلى أدنى سعر له في الأسبوع الفائت.

أسعار الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب عيار 18= 690جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 21 = 806جنيهًا.

أسعار الذهب 24 = 930جنيها.

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات = 4030 جنيها.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 = نحو 8080 جنيها.

سبيكة الذهب وزن 20 جراما = 16120جنيها.

سعر الجنيه الذهب: سعر الجنيه الذهب وزن 8 = 6498جنيهًا.

سعر الدولار

وعالميا، حققت أسعار الذهب تكبد الخسائر بسبب ارتفاع الدولار في مواجهة العملات الاساسية عالمياً، وبعد أن تراجعت أسعار البترول عالميا. وجاء تراجع اسعار البترول بعد أن لجات أكبر الدول استهلاكا واستيرادا للبترول بزعامة الولايات المتحدة إلى الاعتماد على مخزوناتها الاستراتيجية.

وقد أدى تراجع اسعار البترول إلى اكتساب المستثمرين الثقة في الأسواق المالية وأسواق الاسهم والعملات، بعد تدني المخاوف من خطر التضخم العالمي. وشهدت الاسابيع الأخيرة ارتفاعا في اسعار البترول بعد تزايد الطلب العالمي علي النفط الخام وتعرض الولايات المتحدة لأزمة وقود خاصة في البنزين. كما تعرضت أوروبا لأزمة في الطاقة بسبب نقص امدادت الغاز الطبيعي من روسيا مما وضع أوروبا في مازق مع دخول موسم الشتاء والبرد.

كما تعرضت الصين والهند لأزمة في الطاقة بسبب النقص في مصادر الطاقة والوقود خاصة الفحم الحراري. وقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة والوقود ، ممثلة في الغاز الطبيعي والبترول والفحم إلى تزايد المخاوف من انطلاق موجة تضخم عالمية ، بدأت الأسبوع الماضي في كلا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وكانت المخاوف من تزايد موجة التضخم العالمي قد دفعت المستثمرين غلى الهروب من الأوراق المالية والدولار الأمريكي واللجوء إلى الذهب ، المعدن النفيس ، كملاذ آمن للاستثمار. ولكن، مؤخرا دعا الرئيس الأمريكي جوبايدن كلا من الصين والهند واليابان كوريا الجنوبية إلى استخدام احتياطياتهم الاستراتيجية من النفط ، وهو ما خفض اسعار البترول بقوة وأزاح شبح ارتفاع معدلات التخم عالميا.

كما جاءت الزيادة في أعداد الاصابة بكورونا سببا مباشرا في انخفاض أسعار البترول وغير مباشر في انخفاض اسعار الذهب عالميا، بعد تزايد المخاوق من شبح الإغلاق وعودة الانكماش الاقتصادي.