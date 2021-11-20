«كان بيربطنا ويسيبنا في الحمام»..تفاصيل تحرش أب ببناته ويعذبهن إرضاء لزوجته الثانية

/662198/كان-بيربطنا-ويسيبنا-في-الحمامتفاصيل-تحرش-أب-ببناته-ويعذبهن-إرضاء-لزوجته-الثانية

طلبت نيابة السلام، تحقيقات رجال المباحث في واقعة مأسوية وهي اعتداء أب على ابنتيه وتعذيبهما، بعد وفاة والدتهما منذ 6 سنوات، كما تستمع النيابة لأقوال المجنى عليهما.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تعدي أب على ابنتيه بالضرب والتعذيب لمدة عامين كاملين

بيسيبنا في الحمام

شهدت منطقة السلام، واقعة مأسوية تعدي أب على ابنتيه بالضرب والتعذيب لمدة عامين كاملين، تبلغان من العمر 19 و21 عاما، وذلك إرضاء لزوجته الثانية، وتابعت شيرين، التي تبلغ من العمر 21 عاما، إن والدهما كان يعاملهما جيدا في البداية، ولكن تغيرت معاملته كثيرا بعدما توفيت جدتهما وزواجه من أخرى، حيث بدأ يتعدى عليهما ويعذبهما باستخدام ماسورة وحبال، ما أدى إلى ظهور كدمات وجروح كثيرة في أماكن متفرقة من جسديهما.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تعدي أب على ابنتيه بالضرب والتعذيب لمدة عامين كاملين

بيسيبنا في الحمام

وأكملت الضحية كان بيربطنا وهو نازل وبيسيبنا في الحمام، وكان بيخلينا ننام وإيدينا مربوطة ورانا، وننام على الأرض، ولم يكن يعطينا أي طعام طوال اليوم سوى رغيف خبز واحد فقط، وكسرلي منخيري، وكان بيقطعلي شعري، وكان بيمنع عنا المياه ونشرب من الحمام.

أنتم عايشين عالة علينا

وأوضحت الضحية إلى أن والدتها توفيت منذ 6 سنوات، وهو تزوج وبدأ يضربهما على أقل الأسباب بعد وفاتها، وكان بيقولنا أنتم عايشين عالة علينا، امتى هتموتوا.

وفي سياق آخر أشارت التحريات الأولية واقعة اتهام رجل أعمال بمحاولة التحرش بالموديل تحمل جنسية إحدى الدولة الأجنبية، داخل إحدى الشقق السكنية الخاصة به، بعد إيهامها بتصوير إعلان بملابس داخلية.

جلسة تصوير بملابس داخلية

وأضافت التحريات الأولية لرجال المباحث أن رجل الأعمال المتهم التحرش بالموديل يمتلك مصنع ملابس، وتواصل مع الموديل الأجنبية المجني عليها، وعرض عليها إجراء جلسة تصوير بملابس داخلية 4 قطع خاصة بالمصنع، دخل شقة في إحدى المناطق السكنية بمدينة 6 أكتوبر.

محاولة التحرش

كما أوضحت التحقيقات محاولة المتهم التحرش بالموديل الأجنبية، وخلال وجودها في الشقة الخاصة به بمدينة 6 أكتوبر، حاول صاحب المصنع التعدي عليها جنسيا، إلا أنها تمكنت من ضربه ثم فرت هاربة، واعترف المتهم بمحاولة التعدي والتحرش بالموديل أمام الأجهزة الأمنية، قائلا: أغرتني بالملابس الداخلية، ومتحكمتش في نفسي.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في إلقاء القبض على صاحب مصنع بعد محاولته التعدي جنسيا على موديل تحمل جنسية دولة أجنبية، وذلك بعد استدراجها لشقته في بمدينة 6 أكتوبر.

الفتاة الأجنبية

نجح رجال المباحث بقيادة العميد فوزي عامر، مفتش مباحث أكتوبر، في إلقاء القبض على المتهم، وذلك بعد إجراء التحريات والتأكد من صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم، وبمواجهة المتهم أمام رجال المباحث إعترف بارتكابه الجريمة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم ، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.