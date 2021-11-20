بسبب مشاكل عائلية..مريض نفسي يقتل زوج شقيقته في أسوان

/662207/بسبب-مشاكل-عائليةمريض-نفسي-يقتل-زوج-شقيقته-في-أسوان

شهدت منطقة المحمودية في مدينة أسوان، اليوم السبت، جريمة قتل مأسوية، انهي مريض نفسي حياة زوج شقيقته ذبحًا بالسكين، وإصابة شقيقته بجروح، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مريض نفسي ينهي حياة زوج شقيقته ذبحًا في أسوان

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إشارة يفيد بوقوع جريمة قتل في منطقة المحمودية وتحديدًا عند عمارات التعاونيات، حيث أقدم شخص مريض نفسي على قتل زوج شقيقته ذبحًا بالسكين، وإصابة شقيقته أيضًا بجروح عميقة في وجهها، وذلك بعد نشوب مشكلات أسرية بينها وبين زوجها وشكوتها لوالدها منه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

القيادات الأمنية

وبناءً على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت على الفور القيادات الأمنية إلي مسرح الجريمة، لاتخاذ اللازم وإعادة السيطرة الأمنية إلي المنطقة، وتباشر تحرياتها حول الواقعة.

وفي سياق آخر اليوم قام رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة بضبط سائق توك توك لقيامه بإضرام النيران في شخص لقيامة بمعاكسة خطيبته بمنطقة البساتين، وبالعرض علي اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال الواقعة.

وتلقت مباحث قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة وإصابة أحد الأشخاص بحروق بدائرة القسم ، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين (شخصين "أحدهما مصاب بحروق بأماكن متفرقة وتم نقله للمستشفى") ، بسبب سابقة قيام المصاب بمعاكسة خطيبة الآخر.

سائق توكتوك يضرم النار في شخص عاكس خطيبته

تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخيــر بالتحصــل على كميـــة من سائل البنزين وسكبها على المجنى عليــه وأضرم النيران باستخدام قداحة مما أدى لحدوث ما به من إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية