/662208/كيروش-يعلن-قائمة-المنتخب-لكأس-العرب-استبعاد-ثنائي-الزمالك

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة كأس العرب المقرر اقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

جاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات تخللها مشاهدة جميع مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز التي اختتمت اليوم، وشملت القائمة 23 لاعبا روعي فيها استثمار ظروف الاختيار في تفعيل سياسة تقديم وجوه وأجيال جديدة استعدادا للارتباطات المستقبلية واسهاما في اتساع قاعدة المنتخب، وجاءت على النحو التالي:

وجاءت قائمة المنتخب كالتالى:

حراسة المرمي:محمد الشناوي و محمد صبحي و محمود جاد

الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح و محمود الونش و أيمن أشرف و أحمد ياسين و محمد عبد المنعم و مروان داود.

الوسط : حمدي فتحي و عمرو السولية و مهند لاشين و إمام عاشور و عمر كمال عبد الواحد مصطفي فتحي و أحمد رفعت و محمد مجدي أفشة و حسين فيصل.

الهجوم : محمد شريف و أحمد سيد زيزو و مروان حمدي و أسامه فيصل .

نيجيريا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة نيجيريا ومنتخب رأس الأخضر، بهدف مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة والأخيرة، من تصفيات الدور الأول للقارة السمراء، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وبهذا التعادل يحسم المنتخب النيجيري بطاقة التأهل للدور النهائي، في تصفيات أفريقيا، المؤهلة لبطولة العالم، من المجموعة الثالثة، بفارق نقطيتين على وصيف المجموعة .

الجزائر

تأهل المنتخب الجزائري للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد التعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2/2 ضمن أخر جولة من المجموعات.

لتنتهي المباراة بالتعالد الإيجابي 2/2 ويتأهل المنتخب الجزائري للمرحلة الأخيرة من التصفيات، وكان يريد بوركينا فاسو تحقيق الفوز ولكنه فشل بعدما حاول خلال اللقاء أن يتقدم ولكن خط دفاع الجزائر تماسك خاصة في الدقائق الأخيرة التي ضغط فيها بوركينا فاسو بقوة لإدراك هدف الفوز.

تونس

حقق المنتخب التونسي الفوز على منتخب زامبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الدور الأول، من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.