/662210/نتيجة-سقوط-سلك-كهربائي-فوق-سيارة-إصابة-شخصين-في-المنيا

أصيب شخصان، اليوم السبت، نتيجة سقوط سلك كهربائى فوق سيارة أثناء مرورها أسفل عمود إنارة بإحدى قرى المنيا، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة شخصين بسبب ماس كهربائي في المنيا

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة شخصين بماس كهربائي، نتيجة سقوط سلك على سيارة صغيرة فى طريق دخولها قرية تابعة لمركز المنيا، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية وانتقلت سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلي المستشفى العام لتلقى العلاج.

وفي سياق آخر أشارت التحريات الأولية واقعة اتهام رجل أعمال بمحاولة التحرش بالموديل تحمل جنسية إحدى الدولة الأجنبية، داخل إحدى الشقق السكنية الخاصة به، بعد إيهامها بتصوير إعلان بملابس داخلية.

جلسة تصوير بملابس داخلية

وأضافت التحريات الأولية لرجال المباحث أن رجل الأعمال المتهم التحرش بالموديل يمتلك مصنع ملابس، وتواصل مع الموديل الأجنبية المجني عليها، وعرض عليها إجراء جلسة تصوير بملابس داخلية 4 قطع خاصة بالمصنع، دخل شقة في إحدى المناطق السكنية بمدينة 6 أكتوبر.

محاولة التحرش

كما أوضحت التحقيقات محاولة المتهم التحرش بالموديل الأجنبية، وخلال وجودها في الشقة الخاصة به بمدينة 6 أكتوبر، حاول صاحب المصنع التعدي عليها جنسيا، إلا أنها تمكنت من ضربه ثم فرت هاربة، واعترف المتهم بمحاولة التعدي والتحرش بالموديل أمام الأجهزة الأمنية، قائلا: أغرتني بالملابس الداخلية، ومتحكمتش في نفسي.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في إلقاء القبض على صاحب مصنع بعد محاولته التعدي جنسيا على موديل تحمل جنسية دولة أجنبية، وذلك بعد استدراجها لشقته في بمدينة 6 أكتوبر.

الفتاة الأجنبية

نجح رجال المباحث بقيادة العميد فوزي عامر، مفتش مباحث أكتوبر، في إلقاء القبض على المتهم، وذلك بعد إجراء التحريات والتأكد من صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم، وبمواجهة المتهم أمام رجال المباحث إعترف بارتكابه الجريمة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم ، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.