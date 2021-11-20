/662213/تعرف-على-المستبعدين-من-قائمة-منتخب-مصر-في-بطولة-كأس-العرب

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة كأس العرب المقرر اقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ويرصد دوت الخليج قائمة المستبعدين:

فيما استبعد كيروش المدير الفني لمنتخب مصر كلا من: محمد أبو جبل وطارق حامد وعبد الله السعيد وأحمد فتحى ورمضان صبحى وإبراهيم عادل ونبيل عماد دونجا وأحمد توفيق وأحمد سمير وحسين الشحات وعلى جبر ومحمود علاء وصلاح محسن وحسام حسن وياسر ابراهيم وحسين السيد.

نيجيريا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة نيجيريا ومنتخب رأس الأخضر، بهدف مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة والأخيرة، من تصفيات الدور الأول للقارة السمراء، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وبهذا التعادل يحسم المنتخب النيجيري بطاقة التأهل للدور النهائي، في تصفيات أفريقيا، المؤهلة لبطولة العالم، من المجموعة الثالثة، بفارق نقطيتين على وصيف المجموعة .

الجزائر

تأهل المنتخب الجزائري للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد التعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2/2 ضمن أخر جولة من المجموعات.

لتنتهي المباراة بالتعالد الإيجابي 2/2 ويتأهل المنتخب الجزائري للمرحلة الأخيرة من التصفيات، وكان يريد بوركينا فاسو تحقيق الفوز ولكنه فشل بعدما حاول خلال اللقاء أن يتقدم ولكن خط دفاع الجزائر تماسك خاصة في الدقائق الأخيرة التي ضغط فيها بوركينا فاسو بقوة لإدراك هدف الفوز.

تونس

حقق المنتخب التونسي الفوز على منتخب زامبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الدور الأول، من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.