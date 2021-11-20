عمرو سلامة يحتفل بعيد ميلاده في حضور عدد من النجوم..أبرزهم الهضبة

/662216/عمرو-سلامة-يحتفل-بعيد-ميلاده-في-حضور-عدد-من-النجومأبرزهم-الهضبة

احتفل المخرج عمرو سلامة بعيد ميلاده، بمفجأة سعت لتحضيرها زوجته اذ جمعت عدد كبير من نجوم الفن والغناء لحضور الحفل والذي وصفه سلامة بالمبكر.

دوت الخليج يرصد احتفال عمرو سلامة بعيد ميلاده

ونشر سلامة مجموعة صور من كواليس حفل عيدميلاده، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها، قائلا: “قد ايه حاسس بالحظ والسعادة لكل الناس اللي جت وشرفتني في عيد ميلادي (المبكر)، وكل الحب اللي حسيته، وشكرا لمراتي حبيبتي اللي خططت وصممت كل حاجة وخصوصا التورتة المعبرة جدا”.

وكان كشف عمرو محمود سلامة كواليس تجربته مع الفيلم الجديد «برا المنهج» مشيرا إلى أنه خرج من أعماق قلبه وذكرياته فضلا عن تأثير الفيلم في تكوينه كإنسان.

عمرو سلامة يكشف تجربته مع فليم برا المنهج

شارك عمرو سلامة الصورة الأولى من العمل والتي ظهر بها الفنان ماجد الكدواني في غرفة مظلمة مع طفل بإحدى الغرف، وكتب عليها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “"فيلم برا المنهج، أول صورة من تصوير فيلم برا المنهج، كتبت فكرة الفيلم لأول منذ عشر سنوات بالتمام".

وتابع: “عدى السيناريو على مراحل كثيرة ومختلفة من التطوير، وكان دائما ينتظر الوقت المناسب ليخرج للناس، فيلم ذاتي وشخصي جدا، خرج من أعماق قلبي وذكرياتي وما أثر في تكويني كإنسان، وأيضا عام جدا حيث حاولنا جاهدا أن يلمس مشاعر الناس بقصة بها قدر من الكوميديا والدراما الإنسانية”.

قصة فيلم برا المنهج

وأضاف عمرو سلامة كاشفا عن قصة العمل: “الفيلم عن طفل يتيم لا يتوقف عن الكذب واللماضة يقتحم بجسارة بيت الأشباح المخيف ليجد بداخله عالم ورحلة وصديق ووسيلة ليحقق أهدافه الخبيثة والنميسة حبث أن الفيلم في مراحله الأخيرة وسيطرح قريبا وأخبار أكثر عنه ستطرح قريبا".

أبطال فيلم برا المنهج

الفيلم من بطولة الطفل الموهوب جدا عمر شريف، والأساتذة ماجد الكدواني وروبي ودنيا ماهر والعديد من الأطفال ونجوم الشرف الكبار، والفيلم قصتي والسيناريو مشاركة بيني مع الكاتب والصديق خالد دياب وإنتاج شركة لاجوني للمنتجة شاهيناز العقاد

يذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو سلامة هو مسلسل " ما وراء الطبيعة"، المأخوذ من سلسلة روايات الكاتب أحمد خالد توفيق بنفس الاسم، ولعب بطولته أحمد أمين.