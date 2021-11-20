في يومهم العالمى.. التضامن تستعرض جهودها لكفالة الحقوق المتكاملة للأطفال

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزارة التضامن فى بيان لها، اليوم السبت، إلى أن حقوق الطفل هى حقوق إنسانية تستهدف بقاء ونماء الأطفال والاستثمار فيهم منذ ولادتهم وحتى بلوغهم 18 سنة، وذلك من جميع النواحى الصحية والتعليمية والنفسية والوجدانية والثقافية، مع إعطاء اهتمام خاص بالأطفال الأولى بالرعاية، هذا بالإضافة إلى إتاحة جميع الفرص التى يمكن أن تعظم قدراتهم وطاقاتهم وتزيد من حيز مشاركتهم، وتحميهم من جميع أشكال الإهمال والإساءة والتمييز والعنف بكافة أشكاله.

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعى على إعطاء أولوية خاصة للأطفال وإعلاء المصلحة الفضلى لهم بهدف الارتقاء بمؤشراهم نموهم فى كافة مراحلهم العمرية بدءا من الألف يوم الأولى فى حياة الطفل، ومرورا بمرحلة الطفولة المبكرة وأهمية الالتحاق بالحضانات، وبما يشمل التربية الايجابية للأطفال وهجر استخدام العنف فى تنشئة الأطفال، فضلا عن رعاية وتنمية أولاد مصر بدور الرعاية وبالأسر الكافلة، والاهتمام بصحة وتكافؤ الفرص التعليمية لأطفال أسر تكافل، والارتقاء بقدرات الأطفال ذوى الإعاقة ودمجهم بالمجتمع، ورعاية الموهوبين من الأولى بالرعاية، حتى مرحلة التدريب والتكوين المهنى لمن هم فى سن التدريب أو العمل والتمكين الاقتصادى لهم، وانتهاء بإعداد المقبلين على الزواج وعلى تكوين أسرة جديدة، وبمناسبة يوم الطفل العالمى الذى يوافق 20 نوفمبر تستعرض وزارة التضامن الاجتماعى جهودها لكفالة الحقوق المتكاملة للأطفال

برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل

يعمل البرنامج فى جميع المحافظات لأسر "تكافل وكرامة" التى لديها أطفال أقل من سنتين بحد أقصى طفلين، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 92 ألف أسرة خلال عام 2021.

بدأت وزارة التضامن الاجتماعى تطبيق برنامج "الألف يوم الأولى فى حياة الطفل" منذ منتصف عام 2019 وذلك فى أفقر 10 محافظات، ويستهدف البرنامج تحسين الوضع التغذوى للسيدات الحوامل وللسيدات المرضعات، وبالتالى تعزيز الآثار الايجابية على نمو الأطفال التى تتسبب فيها التغذية الجيدة أثناء الألف يوم الاولى من الحياة، والتى تؤدى تباعا إلى زيادة القدرة على التعلم وتقوية الأداء الدراسى، والوقاية من الأمراض، هذا بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والإنجابية للسيدات الحوامل وللمرضعات عن طريق تدعيم السلوكيات والممارسات الغذائية الصحية التى تؤدى إلى تعزيز صحة الأم ورضيعها.

البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة

يستهدف البرنامج الأطفال فى الفئة العمرية منذ الميلاد وحتى سن 4 سنوات، والغرض من البرنامج هو تعظيم تشكيل وتحصيل الحس الإدراكي والاستيعابى للطفل فى السنوات الأولى من عمره والتى تؤثر على تكوينه الصحى والنفسى والتعليمى مدى حياته وتؤثر تباعا على مؤشرات حياته الاجتماعية والاقتصادية فى سنوات لاحقة.

وجدير بالذكر أنه فى السنوات الأولى من حياة الأطفال، تشكل أدمغتهم روابط جديدة بمعدل مذهل يبلغ أكثر من مليون رابطة فى الثانية؛ وهى سرعة لن تتكرر لاحقا قط. ويؤثر حسن التغذية ورعاية الطفل المتكاملة والتحفيز من خلال الكلام واللعب والتفاعل مع البيئة الخارجية فى هذه السنوات عملية تشكيل الوصلات العصبية وبناء دماغ الطفل وبناء شخصيته مما يضع حجر الأساس لمستقبله مدى حياته.

ويقوم البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة على أربعة مكونات أساسية، هى تطوير البيئة الفيزيقية للحضانات، وإصدار وثيقة معايير ضمان وجودة الحضانات، ووضع منهج نموذجى للحضانات، بالإضافة إلى مكون بناء قدرات مقدمى الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعى.

ونجح البرنامج فى تطوير ما يقرب من 1،000 حضانة و94 قاعة بعدد 21 مركز من مراكز الاسرة والطفل على مستوى 26 محافظة، ورفع كفاءة وبناء قدرات عدد 2،400 ميسرة لاستفادة 68،000 طفلا. كما تم الانتهاء من تصميم وإعداد واعتماد الأدلة التدريبية من مركز تطوير التعليم الجامعى بكلية التربية جامعة عين الشمس بما يشمل حقيبة الإدارة التنفيذية للحضانات والحقيبة التربوية لميسرات الحضانات، كما تم إصدار واعتماد وثيقة معايير ضمان جودة دور الحضانة فى مصر من سن يوم حتى سن أربع سنوات، فضلا عن شراكات مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى لتطوير الحضانات.

التربية الأسرية الإيجابية

دشنت وزارة التضامن الاجتماعى برنامج التربية الأسرية الإيجابية، والذى استفاد منه 52،000 أسرة خلال عام 2021، وذلك من خلال تنفيذ 150،000 زيارة توعية على التربية الأسرية الإيجابية. ومستهدف الوصول إلى 4،000،000 أسرة مصرية من أطفال الحضانات وأطفال أسر تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية وأسر القرى المستهدفة فى برنامج "حياة كريمة خلال العامين القادمين.

وتتعاون وزارة التضامن الاجتماعى مع منظمة يونيسف فى تنفيذ هذا البرنامج بهدف تعزيز السلوك الإيجابى لدى الأطفال، والانصات اليهم، وبناء جسر من التواصل المستمر معهم. ولقد تم الانتهاء من إعداد دليل يلخص أدوات التربية الايجابية مستهدفا مقدمى الرعاية من الأسر والقائمين على تربية الأطفال، كما يشمل سبل الرعاية الصحية والتغذوية لدى الأطفال، وسبل الدعم النفسى والمعنوى لدى الأطفال، وتطوير المهارات التعليمية والابتكارية، هذا مع أهمية التأديب الإيجابى وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتقديم نصائح بشأن التربية الإيجابية. ولقد تم تدريب 1000 رائدة مجتمعية على دليل التربية الإيجابية، مع وضع مستهدف للوصول لتدريب 20،000 رائدة حتى عام 2023.

الدعم النقدى لتعزيز الحقوق الصحية والتعليمية للأطفال

تبنت الوزارة سياسات تتواكب مع الرؤية الحقوقية للطفل والتى تضع بناء الإنسان على رأس أولوياتها، حيث تقوم وزارة التضامن بدعم قرابة 4،56 مليون طفل بالتعليم، بما يشمل 4 ملايين طالب لأسر تكافل وكرامة فى مراحل التعليم المختلفة وذلك من خلال الدعم النقدى الشهرى الموجه للأطفال حال إلحاقهم بالمدارس واستخراج بطاقات تسجل دورية رعايتهم الصحية، هذا بالإضافة إلى دعم 565 طالبا من الطلاب غير القادرين لاستكمال تعليمهم عن طريق دفع مصروفاتهم المدرسية.

جدير بالذكر أن هذه الأطفال لديها تأمين صحى بالمدارس، وأنه يتم التحقق دوريا من انتظامهم بالدراسة من خلال التنسيق بين وزارات التضامن الاجتماعى والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتم دعم 117،500 من الأطفال ذوى الإعاقة تحت سن 18 سنة والملتحقين بالتعليم بدعم نقدى قيمته 530 مليون جنيه سنويا، والتحقق من دمجهم بالتعليم الدامج أو بتعليم فى المدارس الفكرية. هذا بالإضافة إلى دعم 34،000 طالب بالتعليم المجتمعى الذى يضمن الوفاء بحق التعليم للأطفال فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات المدرسية وإعادة الحاق من تسربوا أو تخطوا السن المدرسى بمدارس المجتمع، ودعم 128،500 من طلاب التعليم الفنى والطلاب الأيتام، هذا بالإضافة إلى دعم حوالى 98،000 طالب من ذوى الإعاقة ومساندتهم لاستكمال تعليمهم.

كورال أطفال مصر

يستهدف كورال أطفال مصر أولاد مصر فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويستهدف البرنامج اكتشاف وتنمية المواهب الموسيقية والغنائية، وتدعيم التربية من خلال الفن.

وقد طورت وزارة التضامن الاجتماعى فريق تحت مسمى "كورال مصر" بقيادة المايسترو سليم سحاب ويتكون من 257 شابة وشاب.

وقد بلغت عدد الحفلات التى شارك فيها أبناء مصر حتى آخر عام 2021 56 حفلة أهمها حفلات قناة السويس الجديدة وأوبرا بورسعيد وعيد الشرطة والعيد القومى لبعض المحافظات واحتفالات جامعة الدول العربية واحتفالات ذكرى ثورتى 30 يونيو و23 يوليو.

من الجدير بالذكر أن الوزارة بصدد إطلاق المبادرة القومية لاكتشاف وتنمية المواهب بالشراكة مع وزارة الثقافة ومؤسسة حياة كريمة.

مبادرة بينا

مبادرة بينا تم إطلاقها يونيو 2015 بتمويل من البنك التجارى الدولى لرفع مستوى الخدمات المقدمة داخل دور الرعاية الاجتماعية التى تضم أبناء مصر، وذلك من خلال تحفيز عمليات التطوع والتجاوب مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة.

وقد نجح البرنامج فى تنفيذ 1،835 خدمة طبية، واستفاد أكثر من 7،590 طفلة وطفل من الرحلات والانشطة الترفيهية والرياضية والكشفية، كما استفاد 350 طفلة وطفل من التدريب الفنى، واستفاد 320 طفلة وطفل من برنامج بينا تكنولوجى، فضلا عن تدريب 103 من الأبناء لتأهيلهم كمتطوعين داخل مؤسسات الرعاية.

وحدة حماية الطفل

تستهدف وحدة حماية الطفل الأبناء داخل وخارج مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتشهد تعاونا بين وزارة التضامن ومنظمة اليونيسف لتفعيل منظومة حماية الطفل بهدف تعزيز منظومة حماية الأطفال المعرضين للخطر وتفعيل آليات إعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.

وتعمل الوحدة على دعم التشريعات التى تكفل حماية الأطفال فى خطر، وتطوير قدرات مقدمى الخدمات على المستوى القومى وعمل الموازنات صديقة الأطفال والاستجابة لاحتياجات حماية الطفل، بالإضافة إلى توفير سبل الاستجابة السريعة فيما يتعلق بالوقاية من ممارسات العنف ضد الاطفال وتأهيل من تعرض منهم للخطر ومن هم فى نزاع مع القانون.

وقد نجحت الوحدة فى التعامل مع عدد 2،500 طفل من المتعاملين مع منظومة الرعاية الاجتماعية داخل وخارج مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإيجاد منظومة اليكترونية داخل وزارة التضامن الاجتماعى تسمح بمتابعة جيدة لتطور حالة جميع الأبناء داخل المؤسسات، بالإضافة إلى وجود فريق من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين مدرب على التعامل مع الأطفال داخل المؤسسات، والحالات الواردة للإدارات الاجتماعية.

رعاية أولاد مصر من الأيتام وفاقدى الرعاية الأسرية

رعاية وتمكين أبناء مصر من الأيتام ومن الأطفال معلومى النسب هى من مهام الوزارة الأساسية سواء من خلال الرعاية المؤسسية أو من خلال منظومة الأسر البديلة والكافلة.

جدير بالذكر أن الوزارة تتشارك مع الجمعيات الأهلية المتخصصة فى رعاية ودعم الأيتام على مستوى الجمهورية، ويتم تقديم سبل رعاية ودعم نقدى شهرى يستهدف 438 ألف من الأطفال فاقدى الوالدين أو فاقدى الوالد وتقوم الأم برعايتهم أو تزوجت الأم أو سجنت وتقوم الأسرة الممتدة على رعايتهم أو أسر بديلة وكافلة أو يتم رعايتهم فى مؤسسات رعاية الأطفال التى يبلغ عددها 516 مؤسسة رعاية على مستوى الجمهورية.

وتصل تكلفة رعاية الأطفال الأيتام إلى 1،4 مليار جنيه مصرى، بما يشمل مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائى فى جميع المناسبات والمواسم ومصروفات فى أوقات الطوارئ والأزمات.

الأطفال ذوى الإعاقة

عملت وزارة التضامن الاجتماعى على توفير برامج رعاية وتقويم وتأهيل شاملة ضمن بيئة ميسرة قدر المستطاع لكافة فئات الأشخاص ذوى الإعاقة لدمجهم فى المجتمع بالشراكة مع الجمعيات الأهلية الشريكة والجهات المعنية.

قدمت وزارة التضامن الاجتماعية خدمات تأهيلية للأطفال ذوى الإعاقة منذ الميلاد وحتى سن 18 سنة، واستفاد 28،210 طفلة وطفل من خدمات حضانات الإعاقة ومشروع تأهيل حالات الشلل الدماغى وخدمات تنمية مهارات لغوية وتخاطب وإرشاد اسرى، هذا بالإضافة إلى توفير خدمات التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية والبصرية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتدريبهم على مهن وحرف تتناسب مع إعاقاتهم وتأهيلهم لسوق العمل والاندماج بالمجتمع.

كما تقوم مؤسسات التثقيف الفكرى فقامت بتوفير خدمات التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية فى الفئة العمرية بين 8-18 سنة، سواء عن طريق تنمية المهارات الشخصية أو التدريب على الحرف والتأهيل لسوق العمل. وقد تم توزيع أجهزة تعويضية لإجمالى 2،140 جهاز بالإضافة إلى 2،000 لاب توب مجهز جارى توزيعهم على 2،000 طالب من ذوى الإعاقات البصرية بالمدارس الثانوى والجامعات.

وتبنت وزارة التضامن الاجتماعى أسلوب التأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج وإستراتيجية عمل نحو دمج الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع والحد من الإعاقة وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية، أما مركز التوجيه النفسى فهو المركز الوحيد على مستوى الجمهورية ويقوم باستقبال حالات ذوى الإعاقة الذهنية وتحديد درجات الذكاء باستخدام العديد من المقاييس والاختبارات النفسية بهدف توجيه حالات ذوى الإعاقة الذهنية للمؤسسات المناسبة.

حماية الأطفال والنشء من خطر تعاطى المواد المخدرة

كما تم تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات وتطبيق برامج المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان فى 17،000 مدرسة و1400 مركز شباب و14 جامعة حكومية.

ولقد نجح صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى بالتوسع فى روابط المتطوعين الشباب لتضم 30 ألف شاب متطوع بمجال الوقاية من المخدرات، كما تم إدماج مكون وقائى فى 5 مناهج تعليمية فى مرحلة ما قبل الجامعة.