جدة - نرمين السيد - قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم المهندس محمد عبدالجليل النجار، إن الشركة ومعداتها على أتم الاستعداد لمواجهة موسم الشتاء بعدد كبير من السيارات المتخصصة والمجهزة للتعامل مع التغيرات المناخية سواء أمطار أو سيول قد تضرب المحافظة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مياه الفيوم تستعد لموسم الشتاء بـ 46 سيارة متخصصة فى مجال شفط وكسح المياه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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