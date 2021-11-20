كيف يستقبل المسلم الأمطار؟ .. الأزهر يجيب

جدة - نرمين السيد - وأوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى، فى تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن وقت نزول المطر مستجاب الدعوة فيه، مشيرا إلى أنه يجب اتباع ما ورد عن النبى محمد - صلى الله عليه وسلم.

وفيما يلى أدعية النبى محمد أثناء هطول المطر:

فالدعاء عند نزول المطر، وقت نزول الغيث هو وقت فضل ورحمة الله من الله على عباده، وتوسعة عليهم بأسباب الخير، وهو مظنة لإ‌جابة الدعاء عنده، وجاء فى حديث سهل بن سعد -رضى الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: «اثنتان لا تردان، أو قلما تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا» (رواه أبو داود بإسناد صحيح).