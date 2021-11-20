جدة - نرمين السيد - وتواصل غرفة العمليات الرئيسية فى المحافظة اتصالاتها بغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات، علاوةً على الأرصاد الجوية لمتابعة التطورات أولًا بأول. وتقوم مديرية الرى ومجالس المدن والأجهزة المعنية بمتابعة حركة المياه الناجمة عن الأمطار وتجمعها خلف السدود على طول مجارى ومخرات السيول، علاوةً على وجود محطات رصد للإبلاغ عن أى تجمعات مياه خلف السدود، كما يتم تحذير المواطنين، بالإضافة إلى تحذير أصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أى لافتات كبيرة، إلى جانب توجيه إدارة المرور بتوفير طرق بديلة لمرور السيارات والالتفاف عن الطرق الموجود بها تجمعات مياه كبيرة، والطرق التى يتم قطعها أثناء وقوع السيول فى منطقة وسط سيناء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شمال سيناء تتعرض لأمطار رعدية وطقس سيئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.