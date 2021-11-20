عاجل.. محافـظ المنوفية يقرر تعطيل الدراسة بالمدارس غدا لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، مساء اليوم السبت، تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا الأحد، ما دون الجامعى بجميع المدارس الحكومية والأزهرية والخاصة بنطاق المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وغزارة الأمطار.





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