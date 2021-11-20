القاهرة تنفى تعطيل الدراسة غدًا

جدة - نرمين السيد - وقالت المديرية، فى بيان، قبل لحظات، إنه لم يتم تعليق الدراسة حتى الآن بمدارس القاهرة.

وتشهد مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى فى هذه اللحظات أمطار على عدة مناطق وسط غيوم وتكاثر السحب الممطرة على أغلب أنحاء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وسقوط أمطار ما بين الحين والآخر .

ويشهد اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء و جنوب الصعيد.