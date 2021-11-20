لسوء الأحوال الجوية .. رفع درجة الاستعداد بمنافذ الخدمة الطبية فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه تم اليوم السبت رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، نظراً للطقس السيئ، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية، ولحين تحسن الأحوال الجوية، مع أخذ الإحتياطات اللازمة.





وشدد وكيل الوزارة على مديرى العموم بالمديرية "الطب الوقائى، والطب العلاجى، والصيدلة"، بالعمل على مدار الساعة، واستمرار انعقاد لجنة الأزمات برئاسة وكيل الوزارة، وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الانتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوى البشرية بالأقسام الحرجة. كما تم التأكيد على تأمين مصادر المياه، والكهرباء، بالمستشفيات، وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية للاستعداد فى حالة الطوارىء، بزيادة عدد السيارات بمداخل ومخارج المحافظة.

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