جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة فى المنيا، الدكتور محمد نادى، إنه جرى تنفيذ قافلة طبية بقرية الخيارى بمركز أبوقرقاص يومى 17 و18 نوفمبر الجارى، أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 2292 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.





وأضاف "نادى" فى بيان اليوم السبت، أن القافلة شملت العديد من التخصصات إلى جانب إجراء 177 تحليلًا مختلفًا، و62 أشعة موجات صوتية، و10 حالات رسم قلب، إضافة إلى الفحص العشوائى للضغط والسكر لعدد 126 مترددًا، وتم تحويل 57 مريضًا للمستشفى لاستكمال العلاج. يأتى ذلك فى إطار مواصلة مديرية الصحة بالمنيا تنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية بجميع مدن وقرى المحافظة بهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحة المنيا: فحص وعلاج 2292 مريضًا فى قافلة طبية بقرية الخيارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.