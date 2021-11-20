الأرصاد: سحب رعدية ممطرة تؤثر بشكل قوى على مناطق متفرقة بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الخلايا الرعدية الممطرة تؤثر بشكل قوى على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية "السلوم - مطروح - الإسكندرية، ومناطق من شمال ووسط سيناء "العريش-نخل".





وأشار الهيئة فى بيان لها، أن الخلايا الرعدية تؤثر أيضا على مناطق من الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا، كما يصاحبها نشاط للرياح. ويشهد الطقس فى مصر، تقلبات جوية حادة، أدت إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية ببعض المناطق، مصحوبة بشبورة مائية كثيفة. ومن المقرر أن يستمر الطقس فى مصر فى حالة عدم الاستقرار لمدة 72 ساعة مقبلة، وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس فى مصر.

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