محافظ أسوان يوجه بإنهاء مشكلة خط الصرف الصحى لمحطة الكرور

جاء ذلك خلال بيان صحفى صادر عن المحافظة، عقب لقاء عطية، اليوم السبت، برئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب المهندس سيد فاروق، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، ومسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.
وأشار "عطية"، إلى أنه جرى التنسيق لوضع التصميمات الهندسية للمشروع الجديد، الذى يشمل 3 مراحل هى: تنفيذ خط طوارئ بديل يبدأ من محطة الكرور وحتى محطة نجع المحطة ثم يمتد لمحطة رافع العقاد، بجانب إحلال وتجديد محطة نجع المحطة لزيادة قدرتها بطلمبات ومعدات جديدة، بالإضافة إلى الصيانة الشاملة لخط الطرد القديم من محطة الكرور وحتى محطة 13 بالشلال بطول 3700 متر تتضمن تغيير المحابس والمطرقة المائية وبعض الأجزاء الضعيفة من الخط التى تتسبب فى الكسور.
وأكد المحافظ ضرورة أن تشمل صيانة الخط القديم جميع الاحتياطات والاشتراطات الفنية المطلوبة لاستيعاب أية حمولات زائدة من حركة النقل الثقيل على طريق فيله/ الشلال، مطالبًا الهيئة العامة للطرق والكبارى بسرعة رصف ورفع كفاءة مداخل ومخارج الكوبرى البديل للخزان من الجانب الشرقى لتسهيل الحركة المرورية، وخاصة أن هذا مرتبطًا بتنفيذ المحور الدائرى الجديد "العلاقى/كوبرى خزان أسوان" البديل بطول 7 كيلومترات، الذى يمر جزء منه فى طريق فيله/الشلال.
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