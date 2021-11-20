الأرصاد: ذروة الطقس السيئ بدأت وتستمر حتى الاثنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة، حيث تبلغ ذروة الطقس السيئ خلال الساعات القادمة وتمتد إلى غدا الاثنين على عدد من المحافظات.

بينما تخف حدة حالة عدم الاستقرار والأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة بدءا من الاثنين .

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا على الأنحاء كافة.

ويشهد طقس الأحد سقوط أمطارا متوسطة تكون رعدية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجة البحرى ومنطقة خليج السويس وسيناء على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 العظمى والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 18 ، وعلى شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 16.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين المقبل، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، ومائل للبرودة ليلا على الأنحاء كافة.