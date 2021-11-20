المرور: تمركز سيارات لشفط مياه الأمطار على الطرق وطوارئ في غرف العمليات

تتمركز سيارات الشفط المنتشرة على الطرق السريعة والدائرية والأنفاق، للقيام بعمليات سحب المياه فى حالة ظهور أى تراكمات مع تواجد الخدمات لتنظيم حركة السيارات مرة أخرى، حيث تتواجد سيارات الشفط بمحيط تراكمات المياه تمهيدا لشفطها.
ورفعت إدارة المرور حالة الطوارئ داخل غرف العمليات، تحسبا بعد سقوط أمطار أو لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.
و تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق ويتم رصد تجمعات مياه الأمطار التى تظهرعلى الطرق.
كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.
و قامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية، تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.
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